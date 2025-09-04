Topo

Sabalenka vence Pegula e volta à final do US Open

04/09/2025 22h25

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, venceu a americana Jessica Pegula (N.4) nesta quinta-feira (4) e está de volta à final do do US Open.

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-4, em duas horas e cinco minutos na quadra central de Flushing Meadows, em Nova York.

Atual campeã bielorrussa de 27 anos vai enfrentar na final do próximo sábado a vencedora do duelo entre a japonesa Naomi Osaka (N.24) e a americana Amanda Anisimova (N.9).

