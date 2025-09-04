Topo

Notícias

Rússia se vangloria de ser líder em protéses para mutiliados após anos de conflito na Ucrânia

04/09/2025 10h53

A Rússia vangloriou-se nesta quinta-feira (4) de ser um dos países mais avançados no campo das próteses de membros, devido ao número de soldados que tiveram que recorrer a elas após combaterem na Ucrânia.

O número de militares russos mortos ou feridos desde o início do conflito em 2022 é um segredo de Estado, mas, segundo estimativas independentes, pode chegar a centenas de milhares.

A vice-ministra da Defesa Anna Tsiviliova, considerada parente do presidente Vladimir Putin, afirmou que os soldados que retornam da Ucrânia foram "motores" das inovações russas no campo das próteses.

Estas podem ser usadas para substituir um membro, como perna ou braço.

"Provavelmente estamos na vanguarda neste campo", assegurou Anna Tsiviliova durante um fórum econômico em Vladivostok, na região russa do Extremo Oriente.

"Os participantes da operação militar especial nos permitiram alcançar este nível", acrescentou, utilizando o eufemismo imposto pelo Kremlin para se referir ao conflito bélico na Ucrânia.

Segundo dados do governo russo, o número de próteses de membros entregues em 2024 disparou 65% em relação a 2021, o que representa 60.000 dispositivos adicionais.

Tsiviliova é  sancionada pelos Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido por seu papel na ofensiva russa na Ucrânia.

O Reino Unido a qualifica como "prima" do presidente russo, enquanto a União Europeia a define como membro de sua família próxima, mas a Rússia nunca confirmou que exista qualquer parentesco.

bur/mab/mb/dd/jc 

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Ministério regulamenta pedidos de registro de novos defensivos agrícolas

Ministério da Agricultura regulamenta pedidos de registro de novos defensivos agrícolas

Elevador da Glória: o que provocou o acidente com mortos em Lisboa

Nepal bloqueará todas as redes sociais que não estiverem registradas legalmente

Bondes de Lisboa, meio de transporte centenário que se tornou atração turística

Macron afirma que 26 países se comprometeram a dar garantias de segurança à Ucrânia

CPI do INSS aprova requerimentos que miram sindicato de irmão de Lula

Mundo perdeu um 'gigante' com a morte de Armani, afirma Donatella Versace

Como a modernização de cadastros da Reforma Tributária pode reajustar IPTU

Líderes europeus falam com Trump após cúpula sobre garantias de segurança à Ucrânia

Estilista italiano Giorgio Armani morre aos 91 anos