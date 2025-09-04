Rui Falcão acusa Tarcísio de obstruir Justiça e pede retenção de passaporte

O deputado federal Rui Falcão (PT) acusa o governador Tarcísio de Freitas de interferência indevida e tentativa de obstrução de Justiça. No UOL News, do Canal UOL, ele afirmou que Tarcísio extrapola suas funções ao atuar em defesa de Bolsonaro.

Falcão apresentou representação ao STF alegando que o governador usou sua posição e possivelmente recursos públicos para interceder em processos judiciais, inclusive buscando a devolução do passaporte de Bolsonaro e articulando apoio parlamentar para aprovar anistia a investigados pelos atos de 8 de Janeiro.

Bom, é um comportamento reiterado. Primeiro, vocês mesmos já noticiaram [...] que ele foi até Brasília junto ao Supremo solicitando a devolução do passaporte para o ex-presidente Bolsonaro [...]. É uma interferência indevida junto ao poder, justamente no momento em que o processo está em andamento. Rui Falcão, deputado federal (PT)

Depois, ele é governador do estado. Com que recursos ele foi a Brasília para fazer essas tratativas? Isso está fora da alçada do governador de Estado. Rui Falcão, deputado federal (PT)

O parlamentar sustenta que Tarcísio articula apoio parlamentar para aprovar anistia ampla antes mesmo do julgamento, o que, para ele, caracteriza dupla interferência nos poderes Legislativo e Judiciário.

O fato mais recente que consagra isso, e por isso eu peço a investigação de uma provável obstrução deJustiça, é ele articular junto ao Legislativo para que concedam anistia geral, inclusive ao ex-presidente, antes, inclusive, que o julgamento termine. Então, ele faz uma dupla interferência indevida no Legislativo, que é um poder diferente, e no Executivo também. E a Constituição Federal, no seu artigo 2º, diz que deve haver uma harmonia entre os poderes e não interferência de um sobre o outro. Então, isso por si só já configura uma tentativa de obstrução de Justiça. Rui Falcão, deputado federal (PT)

Falcão afirma que pediu ao ministro Alexandre de Moraes investigação sobre uso de recursos públicos e reforça que a representação tem fundamento jurídico.

Apreensão de passaporte

Rui Falcão detalhou os pedidos de medidas cautelares feitos ao STF contra o governador, incluindo apreensão de passaportes e restrições para deixar o país sem autorização judicial.

Eu estou me detendo a fatos ocorridos e não quero fazer nenhum tipo de interpretação sobre conexão entre ambos, porque eu vou entrar mais numa parte de especulação política. Eu prefiro me fixar nessa questão da obstrução de Justiça, até porque, com base nisso, eu peço uma série de ações cautelares em relação ao governador. Rui Falcão, deputado federal (PT)

E essas ações cautelares, elas supõem, inclusive, a apreensão do passaporte ou dos passaportes, se ele tiver também mais de um passaporte, um passaporte diplomático, são medidas necessárias e bem fundamentadas. Rui Falcão, deputado federal (PT)

