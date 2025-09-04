Topo

Notícias

Rubio se reúne com Noboa para reforçar cooperação EUA-Equador em segurança

04/09/2025 09h24

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, se reúne com o presidente equatoriano, Daniel Noboa, nesta quinta-feira (4), durante uma visita a Quito, na qual ele deverá se oferecer para fortalecer a cooperação em segurança para conter a violência de gangues no país. 

Rubio se reunirá a portas fechadas com Noboa, um de seus aliados mais próximos na região que, assim como seu homólogo americano, Donald Trump, busca expandir as operações militares para enfrentar organizações do tráfico de drogas. 

Reeleito em maio, Noboa é um empresário que consolidou seu poder no Equador desde sua surpreendente vitória em 2023. Para Rubio, ele poderia seguir os passos do presidente salvadorenho Nayib Bukele, cuja guerra contra as gangues reduziu a violência criminal em seu país a níveis históricos, apesar das críticas de grupos de direitos humanos por se basear em um regime de exceção com prisões sem ordem judicial. 

A visita de Rubio ocorre no momento em que os Estados Unidos posicionaram navios de guerra em águas próximas à Venezuela para interceptar o tráfico de drogas. 

Na quarta-feira, no México, na primeira escala da viagem por dois países da América Latina, Rubio alertou que os Estados Unidos não hesitarão em repetir ataques como o de terça-feira contra um suposto barco venezuelano de traficante de drogas em águas internacionais. Onze pessoas morreram na explosão, segundo Washington.

Trump "explodiu tudo e acontecerá novamente", disse. "Que não reste dúvidas de que esses grupos que usaram essas rotas marítimas pelo Caribe não poderão continuar agindo com impunidade", insistiu. 

A AFP não conseguiu verificar de forma independente os detalhes do ataque conforme apresentados pelos Estados Unidos.

- Equador antecipa acordos -

Na quarta-feira, o ministro do Interior do Equador, John Reimberg, anunciou novos "acordos" com os Estados Unidos para combater o tráfico. 

Setenta por cento da produção mundial de cocaína transita pelo país sul-americano. Quase metade tem como destino os Estados Unidos. 

O Equador sofre com a violência de inúmeras gangues ligadas a cartéis internacionais e se tornou o país mais perigoso da América Latina, com 39 assassinatos por 100.000 habitantes, segundo a Insight Crime. 

Desde que Noboa e Trump chegaram ao poder, os dois países fortaleceram os laços. O Equador recebe apoio logístico e de inteligência de Washington e recentemente restabeleceu a extradição de seus cidadãos para os Estados Unidos. 

Além disso, Noboa planeja reformar a Constituição por meio de consulta popular para permitir o estabelecimento de bases militares estrangeiras no país. 

Segundo a chanceler Gabriela Sommerfeld, "existe a possibilidade" de Washington estabelecer uma base em território equatoriano, como a que teve até 2009, quando o governo do esquerdista Rafael Correa encerrou um acordo que permitia aos Estados Unidos realizar operações antidrogas a partir do porto pesqueiro de Manta (oeste).

sct/ksb/mar/nn/aa/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Governo lança programa para distribuir milhões de botijões de gás e vê custo de R$5,1 bi em 2026

Estilista italiano Giorgio Armani morre aos 91 anos

Calorão aumenta em São Paulo; no Rio Grande do Sul, há risco de temporal

O que fez "Guerreiras do K-Pop" se tornar tão popular

Estilista italiano Giorgio Armani morre aos 91 anos (empresa)

Nestlé investirá R$ 1 bilhão para ampliar fábrica de café solúvel em Araras

Setor privado dos EUA criou 54 mil empregos em agosto, muito menos do que previsto

Preso por morte de gari enviou mensagens para esposa dentro de delegacia

Papa Leão 14 fala sobre "trágica situação em Gaza" em reunião com presidente de Israel

Kathryn Bigelow quer incentivar o debate sobre o risco das armas nucleares com seu novo filme

STF nega apelo de candidato mais rico da eleição de 2024, preso na Espanha