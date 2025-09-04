Topo

Rubio denuncia Maduro como 'foragido da justiça americana'

04/09/2025 13h56

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, denunciou nesta quinta-feira (4) Nicolás Maduro como um terrorista indiciado e foragido da justiça americana, intensificando a retórica contra o líder venezuelano enquanto navios de guerra americanos se concentravam na costa da América do Sul. 

Maduro é um "foragido da justiça americana", disse Rubio durante uma visita ao Equador. "Não vamos apenas caçar traficantes de drogas com pequenos barcos rápidos (...). O presidente disse que quer travar uma guerra contra esses grupos".

