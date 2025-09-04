Topo

Notícias

Rodovias de SP têm 39 novos radares; veja os locais

04/09/2025 07h57

Desde a 0h da terça-feira, dia 2, 39 novos radares de fiscalização eletrônica estão operando nas rodovias do Estado de São Paulo. Eles foram instalados pelo Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil). Ao todo, 151 radares estão em operação nas rodovias paulistas.

Os radares foram instalados em trechos estratégicos e devidamente sinalizados com o limite de velocidade permitido A instalação dos novos aparelhos tem o objetivo de reforçar a segurança viária, ampliar a prevenção de acidentes e contribuir para salvar vidas. "A instalação de radares reforça o compromisso do governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e a meta de reduzir acidentes a zero", afirmou Sergio Codelo, presidente do DER-SP.

Os equipamentos fazem parte do contrato firmado a partir do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas. A escolha de cada ponto resulta de mapeamento técnico que considera fatores como histórico de acidentes, excesso de velocidade, características geométricas da via, pontos críticos e áreas com travessia de animais.

Os demais radares previstos seguem em fase de implantação, passando por testes e homologação antes de entrarem em operação.

Confira a lista dos 39 novos radares:

- SP 063 - Km 26,85 (Itatiba) - 60 km/h

- SP 133 - Km 5,682 (Limeira) - 80 km/h

- SP 147 - Km 9,1 (Socorro) - 60 km/h

- SP 332 - Km 71,1 (Jundiaí) - 60 km/h

- SP 352 - km 135,166 (Amparo) - 60 km/h

- SP 354 - Km 61,298 (Campo Limpo Paulista) - 60 km/h

- SPA 066/300 - Km 5,476 (Jundiaí) - 60 km/h

- SPA 075/330 - km 1,579 (Vinhedo) - 60 km/h

- SP 141 - Km 5,52 (Capela do Alto) - 60 km/h

- SP 141 - Km 22,28 (Tatuí) - 60 km/h

- SP 141 - Km 24,65 (Tatuí) - 80 km/h

- SP 141 - Km 42,9 (Cesário Lange) - 60 km/h

- SP 141 - Km 61,35 (Porangaba) - 60 km/h

- SP 157 - Km 52,63 (Porangaba) - 60 km/h

- SP 249 - Km 40,65 (Ribeirão Branco) - 60 km/h

- SP 249 - Km 62,5 (Itapeva) - 60 km/h

- SP 250 - Km 245 (Capão Bonito) - 60 km/h

- SP 250 - Km 249,13 (Capão Bonito) - 60 km/h

- SP 250 - Km 289,9 (Apiaí) - 60 km/h

- SP 250 - Km 298,35 (Apiaí) - 60 km/h

- SP 250 - Km 348,1 (Ribeira) - 60 km/h

- SP 267 - Km 325,6 (Itaberá) - 50 km/h

- SP 267 - Km 326,2 (Itaberá) - 50 km/h

- SP 268 - Km 118,93 (Araçoiaba da Serra) - 60 km/h

- SP 268 - Km 120,5 (Araçoiaba da Serra) - 60 km/h

- SP 270 - Km 187,1 (Itapetininga) - 60 km/h

- SP 281 - Km 14,65 (Itararé) - 50 km/h

- SPA 040/079 - Km 2,08 (Itu) - 50 km/h

- SP 055 - Km 137,15 (São Sebastião) - 40 km/h

- SP 225 - Km 329,245 (Santa Cruz do Rio Pardo) - 60 km/h

- SP 249 - Km 194,516 (Fartura) - 60 km/h

- SP 261 - km 54,5 (Águas de Santa Bárbara) - 60 km/h

- SP 266 - Km 439,603 (Cândido Mota) - 60 km/h

- SP 270 - Km 329,776 (Piraju) - 60 km/h

- SP 287 - Km 24,22 (Piraju) - 60 km/h

- SP 320 - Km 522,451 (Votuporanga) - 110 km/h e 90 km/h

- SPA 018/461 - Km 8,5 (Araçatuba) - 60 km/h

- SP 613 - Km 6,5 (Teodoro Sampaio) - 70 km/h

- SP 613 - Km 7,9 (Teodoro Sampaio) - 70 km/h

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Terremoto no Afeganistão deixou mais de 2.200 mortos, segundo balanço atualizado

Bombardeio israelense empurra mais palestinos para fora de suas casas na Cidade de Gaza

Rodovias de SP têm 39 novos radares; veja os locais

Ex-chanceler da Zâmbia condenado a trabalhos forçados por corrupção

Líder norte-coreano promete apoio total à Rússia e discute parceria com Putin

PGR pede condenação do 'núcleo 4' da trama golpista

Como aliança com China e Rússia beneficia a Coreia do Norte

Dois terços das mulheres do Rio sofreram violência obstétrica

'O velho não está bem', diz Carlos Bolsonaro no segundo dia do julgamento do pai

Acordo UE-Mercosul: ruralistas franceses denunciam a concorrência, mas indústria visa alta de vendas

Anvisa proíbe anel que permite medir glicose sem picada de agulha