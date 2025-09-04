Topo

Reitor da Universidade Northwestern deixa cargo após cortes de Trump

04/09/2025 15h31

Por Brendan O'Brien

CHICAGO (Reuters) - O reitor da Universidade Northwestern, instituição de prestígio no subúrbio de Chicago, anunciou nesta quinta-feira que deve renunciar ao cargo em meio a questões orçamentárias enfrentadas pela universidade decorrentes de cortes no financiamento federal pelo governo Trump.

O reitor Michael Schill, que dirigiu a universidade em Evanston, Illinois, por três anos, disse em um comunicado que este é o "momento certo" para que uma nova liderança guie a Northwestern para o futuro e que ele deve permanecer no cargo até que um reitor interino seja nomeado.

"Eu (...) reconheço que ainda há problemas difíceis, especialmente em nível federal", disse.

"É fundamental que continuemos a proteger a missão de pesquisa e a excelência da universidade, preservando a liberdade acadêmica, a integridade e a independência."

Em abril, o governo do presidente Donald Trump congelou quase US$800 milhões em financiamento de pesquisa para a Northwestern, após republicanos acusarem a universidade de não fazer o suficiente para lidar com o antissemitismo durante os protestos no campus contra a guerra em Gaza.

Em um comunicado, a porta-voz da Casa Branca, Liz Huston, disse que o governo Trump "espera trabalhar com a nova liderança" da Northwestern.

(Reportagem de Brendan O'Brien em Chicago e Andrea Shalal em Washington)

