Receita com exportação de café em agosto cresce 2%, para US$ 970,8 mi

04/09/2025 17h43

São Paulo, 4 - A exportação total café pelo Brasil (verde e solúvel) no mês de agosto passado (21 dias úteis) alcançou 2,494 milhões de sacas de 60 kg, o que corresponde a uma queda de 30,3% em comparação com igual mês de 2024 (3,577 milhões de sacas e 22 dias úteis). Além do menor número de dias úteis, o desempenho do mês passado pode ter tido impacto da imposição da tarifa de 50% pelos Estados Unidos aos produtos do Brasil, como café. Em termos de receita cambial, houve aumento de 2% entre os dois períodos, de US$ 951,703 milhões para US$ 970,842 milhões. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 4, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).A exportação acumulada de café nos primeiros oito meses de 2025 alcança 24,796 milhões de sacas, queda de 18,5% em comparação com igual período de 2024 (30,409 milhões de sacas). Em termos de receita, houve crescimento de 38,3%: US$ 9,927 bilhões em 2025 ante US$ 7,177 bilhões em 2024.

