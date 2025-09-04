Raízen e FEMSA encerram parceria em rede de conveniência Grupo Nós

SÃO PAULO (Reuters) - A Raízen anunciou nesta quinta-feira o encerramento da joint venture com a FEMSA de rede de lojas de conveniência Grupo Nós.

Segundo comunicado ao mercado, com o fim da parceria estratégica, a Raízen receberá 1.256 lojas de conveniência Shell Select e Shell Café e seguirá desenvolvendo oferta por meio do modelo prioritário de franquias em sua rede de postos Shell.

Já a FEMSA receberá 611 mercados OXXO e o centro de distribuição em Cajamar (SP), além de dívidas e caixa disponíveis do Grupo Nós.

"Essa decisão está alinhada à estratégia de reciclagem e simplificação do portfólio de negócios da Raízen, permitindo maior foco e agilidade na execução de sua Oferta Integrada Shell", disse a Raízen, acrescentando que a conclusão da operação está sujeita à aprovação do órgão antitruste Cade.

(Por Letícia Fucuchima)