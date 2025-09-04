O mercado de carros novos e usados funciona como um elástico. Sempre que os veículos zero-quilômetro "esticam" os preços para cima, os modelos de segunda mão acompanham e também ficam mais caros. Pode não ser algo imediato, mas é certo que acontece.

Infelizmente, muita gente não tem rendimentos para acompanhar essas altas e sente que o sonho de comprar ou trocar de carro está distante.

Nesses caso, resta escolher algo que caiba no orçamento e o mercado de usados está cheio de opções. A dificuldade é conseguir algo realmente bom quando a grana está curta.

Acredito que uma faixa de preço que começa a ficar interessante é a dos R$ 30 mil, na qual é possível considerar carros confiáveis, de baixa manutenção e com um pacote mínimo de conforto. Abaixo disso, vai ser preciso contar muito com a sorte.

Na coluna desta semana, destaco alguns automóveis usados por R$ 30 mil que considero boas opções no mercado.

1 - Chevrolet Corsa 2012

Imagem: Divulgação

Tem muito Chevrolet bom na faixa dos R$ 30 mil. Obviamente, vai ser preciso considerar modelos com alguns anos de uso e provavelmente muitos quilômetros rodados.

A boa notícia é que quase todos são tranquilos de manter. Prefira modelos equipados com os robustos motores das famílias 1 e 2, de preferência os que tem apenas oito válvulas. Refiro-me a modelos como Celta, Classic, Corsa, Agile, Meriva, Astra e Vectra, que são perfeitos para esse orçamento.

Mas, se tiver de escolher apenas um, eu focaria o Corsa 2012, último ano do modelo. Passados 13 anos, a carroceria arredondada ainda faz bonito nas ruas, e o carro conta com um bom espaço interno.

Nesse ano derradeiro, saiu somente com o motor 1.4 flex, com bons 105 cv quando abastecido com álcool, além do câmbio manual de cinco marchas. Tanto a carroceria hatch quanto a sedã, nas versões Maxx ou Premium, têm preços de tabela próximos dos R$ 30 mil.

Recomendo não focar muito carroceria e versão: leve o melhor que estiver disponível.

2 - Volkswagen Polo Sedan 2009

Imagem: Divulgação

O Polo acaba de completar 50 anos de vida e está em um momento muito bom no Brasil, liderando com folga o ranking dos veículos de passeio mais vendidos.

É claro que o Polo acabou se beneficiando com as aposentadorias do Gol, em 2022, e do Fox, um ano antes. Antes disso, o Polo era considerado um carro mais refinado, apenas um degrau abaixo do Golf.

Dito isso, considerar um Polo no mercado de usados é uma ótima escolha. Nesta lista, separei o Polo Sedan 2009, equipado com motor 1.6 e câmbio manual. O hatch também é uma boa opção, mas tem preços mais altos, sendo que seria necessário descer dois anos para ficar nos R$ 30 mil.

Quanto ao motor, o famoso EA111, sei que não é dos mais queridos do mercado. Mas sejamos justos: milhões de exemplares desse propulsor equipam modelos como Gol, Voyage, Saveiro, Fox, Polo e Golf - portanto, é um projeto consagrado, barato e simples de manter.

Mas, se você é daqueles que não se convencem disso, pode optar pela Parati com o bom e velho motor AP. Trazendo opções de motor 1.6 ou 1.8, a saudosa perua também vale cerca de R$ 30 mil para o modelo 2009.

3 - Fiat Grand Siena 2012

Imagem: Divulgação

A Fiat é outra marca que oferece muitas opções na faixa dos R$ 30 mil.

Os carros usados mais cobiçados da montadora italiana são os equipados com os motores da família Fire com oito válvulas, como Uno, Palio, Palio Weekend, Siena, Grand Siena, Strada, Punto e Idea.

Para os que gostam de um pouco mais de força, esses mesmos modelos - com exceção de Uno e Grand Siena - tiveram versões com o motor 1.8 da Família 1 da Chevrolet, o que inclui o Stilo nessa lista. Sem dúvidas, os Fiats com essas duas famílias de motores são os mais simples e baratos de manter. Portanto não faltam boas opções nessa faixa de preço.

Mas, se for para indicar um modelo específico, separei o Grand Siena 2012, que utiliza uma plataforma mais moderna e espaçosa, além de exibir desenho próprio e melhor acabamento ao ser comparado com seu irmão mais velho, o Siena.

Pena que esse motor 1.4 não é dos mais potentes, ou seja, não espere bom desempenho dele. Se isso for um problema, dá para considerar a versão Essence, equipada com o propulsor 1.6 16v da família E-Torq, que também está na faixa de R$ 30 mil para o modelo 2012.

4 - Renault Megane Grand Tour 2012

Imagem: Divulgação

Até aqui, sugeri apenas modelos consagrados no mercado. Agora, que tal algo fora da caixa, como uma Renault Megane Grand Tour?

Sim, eu sei que é um modelo que vendeu pouco, de uma marca que sofre no mercado de usados tanto quanto suas compatriotas Peugeot e Citroën.

Porém, trata-se de uma legítima perua média, com um visual que não envelhece, muito bem equipada e espaçosa. Se aparecer uma em boas condições na faixa dos R$ 30 mil, recomendo que não demore muito para decidir, pois outro pode fechar negócio antes de você. Com um pouco de sorte na negociação, é possível considerar até o modelo 2013 - o último dela - por esse valor.

Se você ainda tem preconceito com Renault usado, saiba que a manutenção desse modelo é bem tranquila, pois utiliza o famoso motor K4M 1.6 16v, já flex, com câmbio manual. Não tem nenhum segredo, é um conjunto simples e robusto, que inclusive também foi utilizado por Renaults mais populares, como Clio, Kangoo, Sandero, Logan e Duster, além do Nissan Livina.

Outras opções

Não é fácil fazer esse tipo de lista, pois ela parece infinita. Ao escolher modelos de R$ 30 mil nos classificados, são inúmeras opções.

É claro que existem vários outros carros nessa faixa de preço que não foram citados, inclusive de marcas consagradas como Honda e Toyota.

Porém, são casos nos quais seria preciso descer muitos anos para encaixar nesse orçamento, o que considero não valer a pena.

Se for para considerar carros mais antigos do que os citados - que já são difíceis de encontrar em bom estado -, eu prefiro esperar "caírem no meu colo", ou seja, esperar que alguém me ofereça algo imperdível, pois é muito trabalhoso e frustrante sair para avaliar carros assim.