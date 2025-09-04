Topo

Notícias

Programação do Dia da Amazônia mobiliza para COP30

04/09/2025 13h02

Manaus (AM)

O Festival Grito Rua, no Formigueiro Skate Park, no Parque da Juventude Ajuricaba, bairro São José Operário, das 16h às 23h, reunirá DJs, batalhas de rima, intervenções artísticas, campeonato de skate, feira criativa de empreendedores locais e espaço kids, oferecendo uma programação diversa e acessível para toda a família. O evento é uma iniciativa da Associação Intercultural de Hip-Hop Urbanos da Amazônia - AIHHUAM, em parceria com o coletivo Orígenas. Mais do que entretenimento, o Grito Rua é um chamado à ocupação dos espaços públicos e à valorização da cultura como instrumento de transformação social e ambiental.

O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) promove o 31° Grito dos Excluídos e Excluídas 2025, com concentração na Rotatória Novo Aleixo, Alameda Alphaville, às 15h.

São Paulo (SP)

O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) fará o "Sextou em Defesa da Amazônia e da Soberania", com concentração no Teatro Municipal no Centro, às 16h.

Porto Velho (RO)

O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) promoverá um ato em defesa da Amazônia, no Baixo Rio Madeira, às 9h.

 

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

'Barroso teve deslize perigoso e dá margem a debate de anistia', diz Josias

Gleisi diz que anistia seria 'vexame internacional' e cutuca Tarcísio

Herdeiros argentinos de dirigente nazista são acusados de ocultar arte roubada

Gleisi diz que anistia vai ser 'vexame internacional' se acontecer

Deportações estão em alta na Alemanha

Trump pede que Europa pressione economicamente a China, aliada da Rússia

Europa promete garantir segurança da Ucrânia em caso de cessar-fogo e ameaça Rússia com sanções

PF prende 3 por esquema de lavagem de dinheiro com criptoativos que movimentou R$ 50 bilhões

Após série de terremotos, Afeganistão sofre novo tremor de magnitude 6,2

É falso que Trump tenha provas de que o STF mandou matar Bolsonaro

México considera impor tarifas aos países com os quais não tem acordo comercial