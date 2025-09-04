Preso por morte de gari enviou mensagens para esposa dentro de delegacia

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, assassino confesso do gari Laudemir de Souza Fernandes, trocou mensagens com a esposa, a delegada Ana Paula Lamego Balbino, de dentro da delegacia, após ter sido preso pela Polícia Militar em uma academia de luxo.

Renê apagou as mensagens trocadas com Ana Paula no dia do crime, mas a Polícia Civil de Minas Gerais recuperou. As conversas são do dia 11 de agosto, data em que ele atirou e matou Laudemir após uma discussão de trânsito. Os prints das mensagens constam no inquérito remetido pela investigação ao Ministério Público estadual.

Empresário primeiro enviou mensagem para Ana Paula no momento em que foi abordado pelos militares na academia por volta das 16h daquele dia. Por meio de áudio, Renê informou à esposa que estava no estacionamento da academia e pediu à delegada que fosse até o local. Ana Paula, porém, não respondeu ao marido.

Renê voltou a enviar mensagens para Ana Paula quando já estava na delegacia. Nesse momento, ele pediu à esposa que entregasse a arma errada aos policiais. Na conversa, o assassino sugeriu que a delegada entregasse uma pistola nove milímetros em vez da pistola de calibre .380 usada para matar Laudemir.

Veja transcrição da conversa: "Entrega a nove milímetro", escreveu Renê. "Não pega a outra. A nove milímetros não tem nada", completou.

Print de conversa recuperada pela polícia entre Renê e a esposa, Ana Paula, horas depois de ele ter assassinado Laudemir Imagem: Reprodução/PCMG

Ana Paula voltou a ignorar o pedido do marido, e ele enviou outra mensagem. Dessa vez, o empresário alega inocência: "Estava no lugar errado na hora errada. Amor, eu não fiz nada".

Delegada não consentiu com o pedido do marido para obstruir a investigação, segundo a polícia. "Ana Paula não respondeu [as mensagens do marido], tampouco anuiu [concordou] com o seu plano [de atrapalhar as investigações]", diz o inquérito.

Ana Paula conversou com Renê por chamada de voz antes dele ser preso, mas a polícia não sabe o teor da conversa. A explicação foi feita pelo delegado Evandro Radaelli ao indiciar o empresário pelo crime.

Defesa criticou a divulgação das conversas entre o empresário e a esposa. "A defesa técnica de Renê da Silva Noguera Junior informa que as mensagens de WhatsApp e vídeos extraídos do aparelho celular devem preservar o sigilo garantido pelo art. 5º, inciso XII da Constituição da República e que sua divulgação deve se restringir aos atores do processo".

O UOL não conseguiu localizar a defesa de Ana Paula. O espaço segue aberto para manifestação.

Defesa da família da vítima cita possível omissão

A defesa da família de Laudemir cita possível omissão por parte da delegada. Por meio de nota, o advogado Tiago Lenoir afirmou que Ana Paula "tinha o dever legal de agir e sua omissão pode configurar prevaricação, favorecimento pessoal ou condescendência criminosa".

Lenoir afirma que o suposto envolvimento de Ana Paula "tem que ser minuciosamente averiguado". Defesa também reiterou que as mensagens recuperadas pela polícia "revelam tentativas de interferência nas investigações" por parte de Renê ao pedir que a esposa entregasse outra arma em vez daquela usada para matar o gari.

Como advogado da família do gari Laudemir, reafirmo que não descansarei até que todos os responsáveis, por ação ou omissão, sejam punidos com o rigor da lei. Tiago Lenoir

Perícia em celular mostrou que Renê pesquisou consequências do crime

Renê fez a pesquisa no dia do crime. "Com base na extração do celular do investigado, podemos concluir que ele realizou, após a prática do crime e depois de sair do trabalho, diversas pesquisas referentes às consequências do que havia praticado", declarou o delegado do caso.

Empresário também pesquisou repercussão na imprensa. De acordo com Radaelli, Renê usou o comando do carro elétrico que dirigia para sintonizar na rádio Itatiaia para descobrir se havia alguma suspeita contra ele.

Renê ainda mentiu sobre uso de arma da esposa. À polícia, ele havia declarado que só usou a pistola de Ana Paula no dia em que matou Laudemir, e que a esposa não sabia.

Arma do crime era da esposa, que consentia uso

Polícia afirma que Renê fazia uso recorrente da arma de Ana Paula, com o consentimento dela. A delegada também foi indiciada por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido por ceder ou emprestar o armamento ao marido, que não tinha permissão para portar o equipamento.

Apuramos que ela [Ana Paula] tinha ciência de que ele [Renê] andava armado habitualmente e consentia com o comportamento, analisando todas as conversas que tiveram.

Evandro Radaelli, delegado

Indiciamentos

Renê responderá por três crimes. São eles: homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e meios que impediram a defesa da vítima, ameaça contra a motorista do caminhão de lixo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Juntas, as penas somam cerca de 35 anos de prisão.

Ana Paula, que foi indiciada por porte ilegal de arma de fogo, pode pegar entre dois e quatro anos de detenção. A pena pode aumentar em 50% por ser servidora pública. A Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais também instaurou procedimento administrativo contra ela.