Presidente chinês e líder norte-coreano se reúnem em Pequim

04/09/2025 09h33

PEQUIM (Reuters) - O presidente chinês, Xi Jinping, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, se reuniram na quinta-feira em Pequim, informou a emissora estatal chinesa CCTV.

A reunião abrangeria os laços bilaterais e as questões de interesse mútuo e tem importância significativa, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, aos repórteres, mais cedo.

"A China está pronta para fortalecer a comunicação estratégica e aumentar os intercâmbios e a cooperação com a Coreia do Norte, aprofundar o compartilhamento de experiências de governança e promover as respectivas causas socialistas e as tradicionais relações de cooperação amigável entre a China e a Coreia do Norte", disse Guo.

As conversas ocorreram após um desfile militar em Pequim na quarta-feira, ao qual Kim compareceu, juntamente com o presidente russo, Vladimir Putin. Ambos foram vistos caminhando e conversando com Xi durante o grande evento, que a China usou como uma demonstração de força.

Kim chegou a Pequim em seu característico trem blindado verde na terça-feira, junto com sua filha adolescente, que fez sua primeira saída pública no exterior.

O líder norte-coreano se reuniu com Putin na quarta-feira, prometendo "apoio total" ao Exército russo como um "dever fraterno".

A China, um aliado formal por tratado da Coreia do Norte, é disparadamente o maior parceiro comercial da nação isolada.

A Coreia do Norte está sob sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas desde 2006 por causa do desenvolvimento de armas nucleares e mísseis balísticos.

Kim visitou a China pela última vez em janeiro de 2019.

(Reportagem de Joe Cash)

