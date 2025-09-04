Topo

Portugal declara luto após acidente com bondinho que deixou 17 mortos

Elevador da Glória descarrilha em Lisboa - Reprodução X
Elevador da Glória descarrilha em Lisboa Imagem: Reprodução X
do UOL

Colaboração para o UOL*

04/09/2025 09h49

Portugal decretou luto oficial no país após um acidente com o Elevador da Glória matar 17 pessoas e deixar outras 21 feridas.

O que aconteceu

Há suspeitas de que cabo de sustentação tenha rompido. A polícia investiga as causas do acidente, mas relatos preliminares indicam que um dos cabos tenha se rompido, levando o veículo a descarrilar, tombar e se chocar com um edifício. As autoridades suspenderam operação de outras linhas de bondinho.

Vítimas são de diferentes nacionalidades. Durante a madrugada de hoje, mais duas pessoas morreram. O total de mortos chega a 17 e o de feridos, a 21. Entre as vítimas havia dois espanhóis, dois alemães, uma francesa, um italiano, um suíço, um canadense, um coreano, um marroquino e um cabo-verdiano. O jornal português Publico afirma que um brasileiro se feriu de maneira leve, foi levado ao hospital Amadora Sintra e liberado. O UOL procurou a Embaixada do Brasil em Portugal, mas não teve resposta.

Polícia Judiciária do país cria canal para familiares. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil postou nas redes informações de uma linha direta, com um número e um email, para que familiares de feridos e mortos e autoridades possam obter mais informações.

Órgãos de investigação vão divulgar conclusões iniciais amanhã. A agência de notícias portuguesa Lusa disse que os órgãos que atuam na investigação concluíram as primeiras avaliações no local do acidente. "O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Ferroviários (GPIAAF), em conjunto com a Polícia Judiciária e a Autoridade para as Condições do Trabalho, concluiu a recolha de provas no local" e que vai publicar as descobertas iniciais e os próximos passos da investigação.

Atração turística

Bondinho é uma das principais atrações turísticas portuguesas. Lisboa tem diversos coletivos do tipo espalhados pela cidade. O da Glória, onde aconteceu o acidente, é um ponto histórico e foi inaugurado em 1885.

Sistema funciona com dois bondes, ao mesmo tempo, com um contra-peso. Enquanto um desce, o peso puxa o outro morro acima, pelos cabos de aço.

Funcionários alertavam sobre problemas manutenção do Elevador. Após o ocorrido, o diretor do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal afirmou que trabalhadores do bondinho vinham relatando queixas sobre a manutenção dos equipamentos. "Até porque os trabalhadores já vêm reportando há muito tempo questões da necessidade da manutenção destes elevadores voltar à responsabilidade dos trabalhadores da Carris e não ser entregue a empresas exteriores, como é o caso concreto do elevador da Glória", afirmou Manuel Leal.

    Empresa responsável pelo bondinho lamentou ocorrido e disse que vai investigar acidente. Em nota publicada nas redes sociais, a Carris afirmou que diligências estão sendo realizadas para apurar as causas do acidente e que "a segurança sempre foi e sempre será uma prioridade". "As nossas ações e palavras de hoje são de conforto e de apoio às vítimas desta tragédia." A empresa também disse que todos os protocolos de manutenção do bondinho estavam em dia.

    Presidente da Câmara de Lisboa afirmou que "cidade e moradores precisam de respostas". Em entrevista à imprensa hoje, Carlos Moedas descreveu o dia como sendo de luto devido ao "acidente sem precedentes" e disse que a Carris foi obrigada a abrir duas investigações, uma interna e outra externa. "Minha preocupação é com as vítimas, os feridos nos hospitais, as famílias que perderam seus entes queridos. Não há palavras para descrever tamanha dor."

    Primeiro-ministro português elogiou atuação de socorristas. Ao lado de Moedas, Luís Montenegro agradeceu a rápida resposta dos serviços de emergência de Lisboa e aos hospitais que receberam os feridos. "Esta é uma das maiores tragédias humanas da nossa história recente. Portugal é e sempre foi uma nação feita de coragem. Portugal está unido".

    *Com informações de AFP

