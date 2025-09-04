Porsche AG sai do índice de referência alemão devido à queda das ações e desafios globais

FRANKFURT (Reuters) - As ações da Porsche AG, a fabricante de carros esportivos de luxo de propriedade majoritária da Volkswagen , deixarão de fazer parte do índice de referência da Alemanha em 22 de setembro, informou a operadora da bolsa de valores Deutsche Boerse na quarta-feira.

Em um comunicado sobre a reestruturação periódica do índice DAX , a unidade ISS STOXX da Deutsche Boerse disse que a Porsche AG, que era membro do DAX desde sua listagem em 2022, seria substituída pela operadora da maior plataforma de pesquisa de imóveis da Alemanha, a Scout24 .

Como resultado, a Porsche AG se tornará membro do índice de média capitalização MDAX .

Em uma entrevista ao jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung, o presidente-executivo Oliver Blume, que também dirige a controladora Volkswagen, disse que o objetivo da Porsche era retornar ao DAX o mais rápido possível, citando o baixo free float como um fator para o rebaixamento.

As tarifas de importação dos EUA e o enfraquecimento da demanda na China fizeram com que as ações da Porsche AG caíssem mais de um terço nos últimos 12 meses, a segunda pior queda entre as empresas de grande capitalização da Alemanha, atrás apenas da farmacêutica MSD KGaA .

A fabricante de equipamentos farmacêuticos Sartorius também deixará o DAX da Alemanha e será substituída pelo GEA Group , um fornecedor de tecnologia de processamento de alimentos, informou a Deutsche Boerse.

(Reportagem de Christoph Steitz)