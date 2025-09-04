Por que julgamento de Bolsonaro no STF não terá sessão hoje

As próximas sessões do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal) estão marcadas para a próxima semana. Os ministros da Primeira Turma participarão da sessão plenária da Corte, a partir das 14h. Por isso, não haverá audiência do processo sobre a trama golpista hoje.

Quando o julgamento será retomado?

Novas sessões vão ocorrer na próxima semana. O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, convocou sessões extraordinárias para o julgamento de Bolsonaro e demais integrantes do "núcleo 1" da ação penal sobre a tentativa de golpe em 2022 para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.

Hoje, os ministros têm reunião plenária, às 14h. Nas pautas do dia estão cinco processos sigilosos e um que trata sobre a Lei do Planejamento Familiar, discutindo a constitucionalidade das restrições impostas para realização de esterilização voluntária, como laqueaduras e vasectomias. A ação foi ajuizada pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro) em 2018.

Sendo assim, as novas audiências sobre a trama golpista devem ocorrer nos seguintes dias:

9/9 (terça), às 9h e às 14h

10/9 (quarta), às 9h

12/9 (sexta), às 9h e às 14h.

A duração do julgamento pode variar. Na fase de interrogatório, por exemplo, em junho deste ano, o ministro Alexandre de Moraes reservou a semana toda para ouvir os réus, mas o processo acabou durando só dois dias. Tudo depende do tempo gasto em cada passo do rito de julgamento.

Nos dois primeiros dias, houve as manifestações da acusação e da defesa. Na terça-feira (2), o ministro Alexandre de Moraes fez a leitura do relatório e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu a condenação dos réus. Ainda no primeiro dia, as defesas começaram suas sustentações, que terminaram nesta quarta-feira (3).

Quais são as etapas do julgamento?

As audiências seguirão as seguintes etapas:

Leitura do relatório do ministro-relator (já realizada): na terça-feira, Alexandre de Moraes resumiu tudo o que ocorreu no processo; Manifestação da PGR (já realizada): também na terça, Paulo Gonet apresentou manifestação em que pediu a condenação de todos os réus por cinco crimes. Manifestação das defesas (já realizada): entre terça e quarta-feira, cada advogado teve uma hora para apresentar seus argumentos; a manifestação das defesas foi feita na seguinte ordem: Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto. Voto do relator: em seu voto, Moraes vai anunciar sua decisão pela condenação ou absolvição dos réus e explica os motivos. Voto dos demais ministros: a ordem é de antiguidade na Turma: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e o último a votar é o presidente, Cristiano Zanin.

Como serão as próximas sessões do julgamento?

Os ministros irão votar. O primeiro será Moraes, relator da ação penal, que se pronunciará sobre o mérito do processo, ou seja, se condena ou absolve os acusados e qual o tempo de cumprimento de pena.

Depois de Moraes, os demais integrantes da turma vão proferir seus votos. A sequência será a seguinte:

Flávio Dino; Luiz Fux; Cármen Lúcia; Cristiano Zanin;

A condenação ou absolvição ocorrerá com o voto da maioria de três dos cinco ministros da turma. Um pedido de vista do processo não está descartado. Pelo regimento interno, qualquer integrante da Corte pode pedir mais tempo para analisar o caso e suspender o julgamento. Contudo, o processo deve ser devolvido para julgamento em 90 dias.

Quem são os réus na ação penal?

São réus do núcleo crucial da trama golpista:

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República; Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal; Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022; Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

Quais são os crimes julgados?

Todos os réus respondem no Supremo pelos crimes de:

Organização criminosa armada, Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, Golpe de Estado, Dano qualificado pela violência e grave ameaça e Deterioração de patrimônio tombado.

A exceção é o caso do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem. Ele, atualmente, é deputado federal e foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações, respondendo somente a três dos cinco crimes. A regra está prevista na Constituição.

A suspensão vale para alguns crimes. São eles: dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro. Ramagem continua respondendo pelos crimes de golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

