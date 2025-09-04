Topo

Notícias

Petz-Cobasi: relator no Cade pede estudo econômico sobre mercados de varejo pet físico e online

Brasília

04/09/2025 14h00

O relator da fusão Petz-Cobasi no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) pediu ao Departamento Econômico a elaboração de estudo econômico a respeito da estrutura do mercado de varejo pet físico e do mercado de varejo pet online.

O conselheiro José Levi Mello do Amaral Júnior pediu que o departamento apresente alternativas sobre a definição de mercado relevante - a área delimitada, tanto em termos de produto quanto de geografia, para definir a fronteira da concorrência - que entender mais adequadas ao caso.

José Levi também pediu auxílio do órgão para avaliar as premissas levantadas em pareceres das requerentes (Petz e Cobasi) e da terceira interessada (Petlove).

Por fim, o conselheiro relator pediu que eventuais contribuições adicionais que o estudo encontrar sejam consideradas enquanto potenciais subsídio para a decisão do Tribunal Administrativo, inclusive em tópicos como hábitos de consumo, ocasiões de compra de bens e serviços, pressões competitivas entre mercado físico e digital etc.

Como mostrado na quarta-feira, 2, pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o Cade decidiu prorrogar o prazo e a análise da fusão Petz-Cobasi por mais 90 dias. Com isso, o órgão tem até novembro para concluir o julgamento.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Mortos no pior terremoto da história recente do Afeganistão passam de 2.200

Idosos, crianças e mães: maioria dos 6 mil palestinos presos são civis

Reitor da Universidade Northwestern deixa cargo após cortes de Trump

Balança comercial tem superávit de US$ 6,133 bilhões em agosto

Daniel Levy deixa presidência do Tottenham após 25 anos no cargo

Em 100 fotografias, livro revela conexões globais da América Latina desde o período pré-colonial

EUA fornecem ao Equador novos fundos e drones para combater gangues de drogas

'Barroso teve deslize perigoso e dá margem a debate de anistia', diz Josias

Gleisi diz que anistia seria 'vexame internacional' e cutuca Tarcísio

Herdeiros argentinos de dirigente nazista são acusados de ocultar arte roubada

Gleisi diz que anistia vai ser 'vexame internacional' se acontecer