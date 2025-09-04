Pentágono diz que aviões da Venezuela sobrevoaram navio dos EUA em movimento 'provocador'

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos afirmou que dois aviões militares venezuelanos voaram perto de um navio da Marinha americana em águas internacionais nesta quinta-feira (4), dias depois de um ataque americano contra um barco que supostamente transportava drogas e havia zarpado da Venezuela.

Em uma publicação na rede social X, o Pentágono classificou o movimento dos aviões como "altamente provocador" e advertiu Caracas contra uma escalada adicional.

"O cartel que controla a Venezuela é fortemente aconselhado a não prosseguir com qualquer esforço adicional para obstruir, dissuadir ou interferir nas operações de combate ao tráfico de drogas e contraterrorismo realizadas pelos militares dos Estados Unidos", escreveu o Pentágono.

Washington posicionou navios de guerra da Marinha no sul do Caribe em um momento de aumento das tensões entre o presidente americano Donald Trump e o líder venezuelano Nicolás Maduro, acusado pelo primeiro de chefiar cartéis de drogas.

Na terça-feira, forças americanas explodiram um barco que supostamente transportava drogas no mar do Caribe, matando 11 pessoas. Segundo Trump, o barco pertencia a uma organização criminosa ligada a Maduro.

Caracas, por sua vez, acusou Washington de cometer execuções extrajudiciais no ataque, ao afirmar que "assassinaram 11 pessoas sem o devido processo legal".

O ataque, cujos detalhes não puderam ser verificados de forma independente pela AFP, marca uma escalada dramática por parte dos Estados Unidos, que há décadas conta com operações policiais de rotina, em vez de força letal, para apreender drogas.

md/des/rpr

© Agence France-Presse