Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA sobem 8 mil na semana, a 237 mil

04/09/2025 09h40

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos subiu 8 mil na semana até 30 de agosto, a 237 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira (4). O resultado veio acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 231 mil solicitações.

O total de pedidos da semana anterior foi confirmado em 229 mil.

O número de pedidos continuados, por sua vez, teve queda de 4 mil, a 1,940 milhão, na semana encerrada em 23 de agosto. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.

