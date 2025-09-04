Amanda Klein: 'Anistia é preço a pagar por candidatura de Tarcísio'

O avanço do projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro se tornou peça-chave na estratégia eleitoral de Tarcísio de Freitas para 2026, analisou Amanda Klein no Mercado Aberto, do Canal UOL. Para ela, o tema ganhou centralidade e já supera o próprio julgamento de Bolsonaro no STF.

Segundo Amanda, a articulação política em torno da anistia se intensificou justamente na semana do julgamento do ex-presidente, com Tarcísio reunindo apoio do Republicanos, União Progressista e PL. O governo Lula tenta barrar o avanço negociando no Senado e liberando recursos para manter aliados.

No âmbito político e jurídico, o PL da Anistia avança com a contribuição fundamental de Tarcísio de Freitas, que garantiu o embarque do partido dele, o Republicanos, nessa pauta. Nas contas das lideranças do PL, há cerca de 310 votos a favor da anistia na Câmara. Amanda Klein

O governo Lula reagiu convidando o presidente do Senado, da outra casa, Davi Alcolumbre, para um almoço com o presidente da República. Alcolumbre não aceita a anistia ampla, geral e restrita que pretende o PL e anunciou que fará um texto mais moderado no Senado, com redução de penas para os peixes pequenos, os magrinhos do golpe, e sem livrar a cara dos mentores. Amanda Klein

Para Amanda, a centralidade da pauta da anistia é fruto de uma estratégia eleitoral do Centrão e de Tarcísio, que busca se consolidar como sucessor de Bolsonaro em 2026.

A anistia é só o preço a ser pago pelo Centrão para atingir o real objetivo, que é construir a candidatura de Tarcísio de Freitas, hoje mais um homem do Centrão do que de Bolsonaro. Amanda Klein

Falta combinar com o STF, que ontem deu recados em off por meio de seus ministros de que não aceita anistiar os líderes do 8 de janeiro. Isso é inconstitucional. Mas é preciso admitir que a pauta avançou tanto na política, e ela ganhou esse impulso porque passou a estar vinculada a esse projeto eleitoral de Tarcísio barra Centrão para 2026, que estamos falando mais de anistia do que do julgamento em si. Lembrando, de novo, que ainda não houve sequer a condenação de Jair Bolsonaro. Amanda Klein

