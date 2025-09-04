Topo

Notícias

Paraguai empata com Equador (0-0) e vai à Copa do Mundo de 2026

04/09/2025 22h26

O Paraguai empatou em 0 a 0 com o Equador nesta quinta-feira (4), em Assunção, e se classificou para a Copa do Mundo de 2026, depois de 16 anos sem disputar o torneio.

Com o resultado, a seleção paraguaia soma 25 pontos e fica na sexta posição da tabela das Eliminatórias Sul-Americanas, a última que dá vaga direta no Mundial do ano que vem, e não pode mais ser alcançada pela Venezuela (7ª).

Na próxima terça-feira, o Paraguai encerra sua campanha nas Eliminatórias visitando o Peru em Lima, enquanto o Equador, já classificado, receberá a atual campeã do mundo, Argentina, em Guayaquil.

hro/ma/cb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Trump chamará pasta de Defesa de 'Departamento da Guerra'

Paraguai empata com Equador (0-0) e vai à Copa do Mundo de 2026

Colômbia vence Bolívia (3-0) e garante vaga na Copa do Mundo de 2026

Sabalenka vence Pegula e volta à final do US Open

Uruguai vence Peru (3-0) e se classifica para Copa do Mundo de 2026

Trump afirma que falará com Putin em breve

Independiente é desclassificado da Copa Sul-Americana após briga em estádio

Biden passou por cirurgia para remover células cancerígenas, informa NBC News

Governo Trump estuda proibir compra de armas para pessoas trans

Trump diz que estabelecerá tarifa 'considerável' para semicondutores

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 40 milhões