Topo

Notícias

Papa Leão 14 fala sobre "trágica situação em Gaza" em reunião com presidente de Israel

04/09/2025 10h11

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Leão 14 discutiu a "trágica situação em Gaza" durante uma reunião nesta quinta-feira com o presidente de Israel, Isaac Herzog, e pediu negociações para a libertação dos reféns restantes e um cessar-fogo permanente no enclave palestino, informou o Vaticano.

"Espera-se uma pronta retomada das negociações... para garantir a libertação de todos os reféns, alcançar urgentemente um cessar-fogo permanente, facilitar a entrada segura de ajuda humanitária nas áreas mais afetadas e garantir o pleno respeito ao direito humanitário", disse a declaração.

Herzog agradeceu anteriormente ao papa pela reunião em uma postagem no X e disse que havia recebido uma "recepção calorosa" no Vaticano.

"Líderes religiosos e todos aqueles que escolhem o caminho da paz devem se unir para pedir a libertação imediata dos reféns como um primeiro e essencial passo para um futuro melhor para toda a região", disse o presidente israelense.

O Vaticano não divulgou imediatamente mais detalhes sobre a reunião e não informou quanto tempo Leão 14 e Herzog passaram juntos.

O Vaticano divulgou fotos dos líderes cumprimentando-se no palácio apostólico do Vaticano. Em uma imagem, os dois posam lado a lado, sem sorrir.

Leão 14, eleito pelos cardeais do mundo em maio para substituir o falecido papa Francisco, tem adotado no passado um tom mais cauteloso do que Francisco ao falar sobre a campanha militar de Israel em Gaza.

Francisco, que liderou a Igreja Católica por 12 anos, tornou-se um crítico frequente de Israel. Ele sugeriu um estudo para determinar se Israel estava cometendo genocídio contra o povo palestino, o que provocou críticas severas por parte de autoridades israelenses.

Leão 14 recentemente intensificou seus apelos para o fim da guerra em Gaza. Na semana passada, ele fez o que chamou de "forte apelo" pelo fim do conflito durante sua audiência pública semanal.

O comunicado divulgado nesta quinta-feira pelo Vaticano foi notavelmente mais longo do que o habitual para declarações sobre o encontro do papa com líderes estrangeiros, que normalmente oferecem apenas algumas linhas de informação e não fornecem detalhes específicos sobre os tópicos discutidos pelo papa.

(Reportagem de Joshua McElwee)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Governo lança programa para distribuir milhões de botijões de gás e vê custo de R$5,1 bi em 2026

Estilista italiano Giorgio Armani morre aos 91 anos

Calorão aumenta em São Paulo; no Rio Grande do Sul, há risco de temporal

O que fez "Guerreiras do K-Pop" se tornar tão popular

Estilista italiano Giorgio Armani morre aos 91 anos (empresa)

Nestlé investirá R$ 1 bilhão para ampliar fábrica de café solúvel em Araras

Setor privado dos EUA criou 54 mil empregos em agosto, muito menos do que previsto

Preso por morte de gari enviou mensagens para esposa dentro de delegacia

Papa Leão 14 fala sobre "trágica situação em Gaza" em reunião com presidente de Israel

Kathryn Bigelow quer incentivar o debate sobre o risco das armas nucleares com seu novo filme

STF nega apelo de candidato mais rico da eleição de 2024, preso na Espanha