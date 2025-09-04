Topo

Pai tenta recriar 'Largados e Pelados' com o filho e os dois desaparecem

Americano afirma que tentava fazer ''detox de celular e TV'' Imagem: Reprodução / Redes Sociais
Luana Takahashi
Do UOL, em São Paulo

04/09/2025 13h33

Um americano de 48 anos está sendo investigado pela Polícia Civil de Santa Catarina após passar cinco dias desaparecido com o filho de 13 anos em uma mata isolada próxima ao Morro do Careca, em Balneário Camboriú.

O que aconteceu

Mark Alexander Cummings Rogers, 48, estava desaparecido com o filho de 13 anos, desde o dia 28 de agosto. O corretor de imóveis é da Califórnia, nos EUA, mas mora e trabalha na cidade catarinense com o adolescente. A Polícia Militar soube do desaparecimento dos dois após amigos publicarem posts nas redes sociais e passou a apurar o caso com vizinhos e conhecidos.

Eles foram achados por volta das 14h de terça-feira (2). ''O menino estava com bastante fome e sede, tanto que, logo após ser resgatado pelos bombeiros, comeu um grande pedaço de bolo e pão. Eles estavam bem cansados, os dois sem tomar banho há dias'', contou a delegada Luana Backes.

O homem afirmou que queria reproduzir um teste de sobrevivência como o que é feito no reality show ''Largados e Pelados''. Na produção da Discovery Chanel, algumas duplas de participantes precisam passar 21 dias em um ambiente selvagem, sem comida, sem água e sem roupas. Ganham aqueles que conseguirem sobreviver até o fim do programa.

Mark falou ainda que desejava uma ''desintoxicação digital''. Segundo a delegada, a empreitada começou quando foram a um shopping na última quinta-feira e, em seguida, descartaram seus Iphones em uma obra. Na sequência, o pai dirigiu até a estrada da Rainha, abandonou o carro no local e andou em direção à região de mata — onde adentraram.

Dupla não levou alimentos e improvisou barraca. Ainda de acordo com a investigadora, ele relatou que sobreviveram se alimentando de maracujá e cactos, e bebendo água de torneiras pelo caminho. Além disso, teriam encontrado madeiras para armar uma barraca e colocaram folhas de árvores, que serviram de ''colchão''.

O homem assinou um Termo Circunstanciado na Delegacia de Investigação Criminal da cidade. Agora, ele responde em liberdade por ter submetido o filho a perigo iminente, crime em que a pena pode ser de três meses a um ano de prisão. O jovem também foi encaminhado ao Conselho Tutelar, que decidiu deixar sua guarda temporariamente com um casal de amigos da família.

O UOL também entrou em contato com Mark. Até o momento, não houve retorno, mas o espaço segue aberto para manifestação.

