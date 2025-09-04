Topo

Otan: Rússia não decidirá se tropas ocidentais serão enviadas à Ucrânia

04/09/2025 05h16

A decisão de enviar ou não tropas ocidentais para a Ucrânia não cabe à Rússia, afirmou nesta quinta-feira (4) o secretário-geral da Otan, Mark Rutte. 

"Por que deveríamos nos preocupar com o que a Rússia pensa sobre o tema das tropas na Ucrânia? É um país soberano. Não são eles [os russos] que decidem", disse Rutte em uma conferência sobre segurança em Praga. 

"A Rússia não tem nada a ver com isso", afirmou o chefe da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). E enfatizou que é preciso "parar de tornar Putin tão poderoso". 

Moscou afirmou nesta quinta-feira que se recusa a falar sobre uma "intervenção estrangeira" na Ucrânia, "seja qual for a forma". 

Alguns países europeus manifestaram disposição em enviar soldados ao território ucraniano, uma vez que as hostilidades cessem e para evitar que o país seja novamente invadido pela Rússia no futuro. 

Rutte deve participar nesta quinta-feira, por videoconferência, de uma reunião em Paris sobre as garantias de segurança que a Ucrânia poderá receber assim que os combates terminem. Uma das possibilidades é o envio de tropas ocidentais. 

A França e o Reino Unido copresidem a reunião, na qual os aliados da Ucrânia querem mostrar ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que estão prontos para oferecer salvaguardas a Kiev, caso Washington ajude e pressione Moscou.

