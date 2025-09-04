O que causa a diverticulite, quadro que fez Raul Gil ser internado
Raul Gil, 87, está internado no Hospital Moriah, em São Paulo, com abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação. A assessoria do hospital informou que o quadro é estável, com previsão de alta nos próximos dias.
Diverticulite é uma inflamação ou infecção de um ou mais divertículos. Eles são uma deformidade anatômica (provavelmente degenerativa) que leva à formação de pequenas bolsas na parede do intestino grosso. A presença destes é definida genericamente pelos médicos como diverticulose.
O que causa a doença?
Causas ainda são incertas, mas há alguns fatores. Entre eles estão a motilidade (movimento) intestinal, a alteração da flora bacteriana, a dieta e a genética, sendo que esse último fator prevalece em 40%-50% dos casos. Já no caso da alimentação, algumas das situações que podem levar à doença são:
- Baixo consumo de fibras alimentares;
- Alto consumo de gorduras e carne vermelha;
- Baixos níveis de vitamina D (ainda não há um consenso sobre este item. Consulte seu médico sobre a possível influência dessa carência vitamínica no seu caso);
- Obesidade;
- Tabagismo;
- Sedentarismo;
- Constipação;
- Exposição a medicamentos como anti-inflamatórios.
Estima-se que 60% das pessoas com mais de 60 anos têm diverticulose. E que de 10% a 25% delas poderão ter diverticulite. A doença acomete ambos os sexos igualmente, mas é mais frequente entre homens mais jovens que 50 anos, e mulheres entre os 50 e 70 anos. Após a sétima década de vida, o grupo feminino é o mais propenso ao problema.
É considerada uma doença degenerativa na parede do intestino e, por isso, é mais comum entre adultos maduros. Porém há casos em indivíduos de até 30 anos ou menos.
José Joaquim Ribeiro da Rocha, da Divisão de Coloproctologia do Departamento de Cirurgia e Anatomia do Hospital das Clínicas da FMRP-USP
A maioria das pessoas é assintomática. Quando a doença se manifesta, os médicos classificam os pacientes em dois grupos diferentes, os com doença diverticular sintomática não-complicada e com diverticulite aguda. Veja os sintomas:
Indivíduos com doença diverticular sintomática não-complicada
- Dor (cólica) abdominal crônica e recorrente do lado esquerdo inferior --em pessoas de origem oriental, a dor costuma ser do lado direito;
- Presença de divertículos;
- Ausência de sintomas inflamatórios agudos como febre ou sangramento;
- Ausência de inflamação ou inflamação moderada;
- Sintomas menos vigorosos e de evolução benigna.
Indivíduos com diverticulite aguda
- Febre;
- Perda de apetite e vômitos;
- Dor (cólica) prolongada no abdome do lado esquerdo inferior --em pessoas de origem oriental, a dor costuma ser do lado direito;
- Exames de sangue indicando alteração das defesas do corpo e presença de inflamação (Proteína C Reativa - PCR);
- Massa abdominal;
- Alteração do hábito intestinal (constipação ou diarreia moderada com ou sem muco e sangue nas fezes);
- Gases (distensão abdominal);
- Sintomas urinários, caso a bexiga esteja acometida.
Diagnóstico é feito pela história do paciente e exame físico. Apesar disso, para confirmar a suspeita de diverticulite, os exames complementares geralmente solicitados são os de imagem não invasivos, como a ecografia e a tomografia computadorizada (nos casos agudos). A colonoscopia só pode ser feita quando a inflamação for controlada. A ideia é avaliar os divertículos e investigar a presença de pólipos, tumor ou colite. Este exame também é útil para pacientes que apresentem pouco ou nenhum sintoma.
Tratamento depende da intensidade dos sintomas e complicações observadas pelo médico. Quando ela é branda, na maioria das vezes, a estratégia terapêutica será conservadora, ou seja, orientações sobre dieta e atividade física. Além disso, podem ser indicadas medicações específicas. Considerado bastante efetivo, esse tratamento apresenta baixas taxas de recaídas. Quando é crônica, além de mudanças na dieta, aumento dos exercícios e perda de peso, utilizam-se suplementos de fibras para serem tomados como remédios. A suspensão de medicamentos como anti-inflamatórios também ajudam no controle da doença.
*Com informações de reportagem publicada em 04/02/2020