O que causa a diverticulite, quadro que fez Raul Gil ser internado

Raul Gil, 87, está internado no Hospital Moriah, em São Paulo, com abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação. A assessoria do hospital informou que o quadro é estável, com previsão de alta nos próximos dias.

Diverticulite é uma inflamação ou infecção de um ou mais divertículos. Eles são uma deformidade anatômica (provavelmente degenerativa) que leva à formação de pequenas bolsas na parede do intestino grosso. A presença destes é definida genericamente pelos médicos como diverticulose.

O que causa a doença?

Causas ainda são incertas, mas há alguns fatores. Entre eles estão a motilidade (movimento) intestinal, a alteração da flora bacteriana, a dieta e a genética, sendo que esse último fator prevalece em 40%-50% dos casos. Já no caso da alimentação, algumas das situações que podem levar à doença são:

Baixo consumo de fibras alimentares;

Alto consumo de gorduras e carne vermelha;

Baixos níveis de vitamina D (ainda não há um consenso sobre este item. Consulte seu médico sobre a possível influência dessa carência vitamínica no seu caso);

Obesidade;

Tabagismo;

Sedentarismo;

Constipação;

Exposição a medicamentos como anti-inflamatórios.

Estima-se que 60% das pessoas com mais de 60 anos têm diverticulose. E que de 10% a 25% delas poderão ter diverticulite. A doença acomete ambos os sexos igualmente, mas é mais frequente entre homens mais jovens que 50 anos, e mulheres entre os 50 e 70 anos. Após a sétima década de vida, o grupo feminino é o mais propenso ao problema.

É considerada uma doença degenerativa na parede do intestino e, por isso, é mais comum entre adultos maduros. Porém há casos em indivíduos de até 30 anos ou menos.

José Joaquim Ribeiro da Rocha, da Divisão de Coloproctologia do Departamento de Cirurgia e Anatomia do Hospital das Clínicas da FMRP-USP

A maioria das pessoas é assintomática. Quando a doença se manifesta, os médicos classificam os pacientes em dois grupos diferentes, os com doença diverticular sintomática não-complicada e com diverticulite aguda. Veja os sintomas:

Indivíduos com doença diverticular sintomática não-complicada

Dor (cólica) abdominal crônica e recorrente do lado esquerdo inferior --em pessoas de origem oriental, a dor costuma ser do lado direito;

Presença de divertículos;

Ausência de sintomas inflamatórios agudos como febre ou sangramento;

Ausência de inflamação ou inflamação moderada;

Sintomas menos vigorosos e de evolução benigna.

Indivíduos com diverticulite aguda

Febre;

Perda de apetite e vômitos;

Dor (cólica) prolongada no abdome do lado esquerdo inferior --em pessoas de origem oriental, a dor costuma ser do lado direito;

Exames de sangue indicando alteração das defesas do corpo e presença de inflamação (Proteína C Reativa - PCR);

Massa abdominal;

Alteração do hábito intestinal (constipação ou diarreia moderada com ou sem muco e sangue nas fezes);

Gases (distensão abdominal);

Sintomas urinários, caso a bexiga esteja acometida.

Diagnóstico é feito pela história do paciente e exame físico. Apesar disso, para confirmar a suspeita de diverticulite, os exames complementares geralmente solicitados são os de imagem não invasivos, como a ecografia e a tomografia computadorizada (nos casos agudos). A colonoscopia só pode ser feita quando a inflamação for controlada. A ideia é avaliar os divertículos e investigar a presença de pólipos, tumor ou colite. Este exame também é útil para pacientes que apresentem pouco ou nenhum sintoma.

Tratamento depende da intensidade dos sintomas e complicações observadas pelo médico. Quando ela é branda, na maioria das vezes, a estratégia terapêutica será conservadora, ou seja, orientações sobre dieta e atividade física. Além disso, podem ser indicadas medicações específicas. Considerado bastante efetivo, esse tratamento apresenta baixas taxas de recaídas. Quando é crônica, além de mudanças na dieta, aumento dos exercícios e perda de peso, utilizam-se suplementos de fibras para serem tomados como remédios. A suspensão de medicamentos como anti-inflamatórios também ajudam no controle da doença.

*Com informações de reportagem publicada em 04/02/2020