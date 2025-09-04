Karaokê, controle por gestos e 115 polegadas: conheça novas TVs da Samsung

Aplicativo de karaokê, controle por gestos, suporte ao Microsoft Copilot e muita inteligência artificial. Estes são alguns dos recursos das novas TVs da Samsung, lançadas no Brasil nesta semana.

Foram anunciados 11 modelos, com diferentes tamanhos e tecnologias de tela, entre Mini LED e OLED. Os preços variam de R$ 3.899 (QN90F de 43 polegadas) a R$ 99.999 (QN90F de 115 polegadas, a maior TV que a Samsung já lançou no Brasil).

Vision AI

Todos os modelos são equipados com a plataforma de inteligência artificial da Samsung, chamada Vision AI, que atua tanto como uma central de entretenimento quanto um hub de automação no ecossistema SmartThings. Na prática, isso significa que a TV passa a ser mais "smart", com recursos que lembram celulares e notebooks, como tradução em tempo real, controle por gestos e aplicativo de karaokê pré-instalado.

Confira as principais novidades

Clique Para Procurar : Funciona como o "Circular Para Pesquisar", do Google, identificando atores, objetos ou locais que aparecem no que estamos assistindo.

: Funciona como o "Circular Para Pesquisar", do Google, identificando atores, objetos ou locais que aparecem no que estamos assistindo. Função Karaokê : Por meio do aplicativo Stingray Music, permite usar o celular como microfone para cantar mais de 100 mil músicas disponíveis. Por enquanto, ele é gratuito.

: Por meio do aplicativo Stingray Music, permite usar o celular como microfone para cantar mais de 100 mil músicas disponíveis. Por enquanto, ele é gratuito. Controle por gestos : Interação com a TV sem precisar do controle remoto, usando o movimento das mãos --é necessário estar usando um relógio da marca. Testei a função com um Galaxy Watch 8 (funciona com modelos a partir do 4), para navegar pelos menus, pausar vídeos e ajustar o volume. No começo, achei estranho por ainda estar entendendo o movimento do braço, mas, depois de alguns minutos, ficou bem tranquilo.

: Interação com a TV sem precisar do controle remoto, usando o movimento das mãos --é necessário estar usando um relógio da marca. Testei a função com um Galaxy Watch 8 (funciona com modelos a partir do 4), para navegar pelos menus, pausar vídeos e ajustar o volume. No começo, achei estranho por ainda estar entendendo o movimento do braço, mas, depois de alguns minutos, ficou bem tranquilo. Tela antirreflexo : Durante o evento, pude testar a tecnologia Matte Display e fiquei impressionado com a capacidade de bloquear até a luz direta do flash do celular.

: Durante o evento, pude testar a tecnologia Matte Display e fiquei impressionado com a capacidade de bloquear até a luz direta do flash do celular. Integração com Microsoft Copilot : Assistente virtual integrado à TV, oferecendo buscas, recomendações e comandos por voz.

: Assistente virtual integrado à TV, oferecendo buscas, recomendações e comandos por voz. Plano de Fundo Generativo com IA : Cria imagens baseadas no humor e interesse do usuário.

: Cria imagens baseadas no humor e interesse do usuário. One UI Tizen : Todas as TVs Samsung Vision AI têm suporte a atualizações de sistema por sete anos.

: Todas as TVs Samsung Vision AI têm suporte a atualizações de sistema por sete anos. Processador Neural Quantum 8K com Vision AI: O hardware mais avançado da Samsung no setor, presente na Neo QLED 8K QN990F. Analisa e aprimora as cenas em tempo real para entregar resolução próxima ao 8K e suporta altas taxas de quadros.

Telas supergrandes

A Samsung entra no segmento de TVs "Super Big" premium com os modelos Neo QLED 4K QN80F, de 100 polegadas, e Neo QLED QN90F, de 115, ambos Mini LED. Até então, a maior da marca era a Crystal UHD DU9000, de 98 polegadas e com tecnologia de tela inferior.

TV Samsung S85F Imagem: Bruna Souza Cruz

Os modelos

São 11 modelos, alguns deles com diferentes opções de tamanhos de dela, totalizando 24 produtos. Saiba mais sobre cada um:

QN990F (85") . A mais avançada do portfólio. Tem resolução 8K, processador NQ8 AI Gen 3 e tecnologia de tela Mini LED Pro (50 vezes menor que o LED tradicional, segundo a marca). Traz revestimento antirreflexo e suporte a taxa de atualização de até 240 Hz VRR (mais fluidez em jogos). Outra novidade é o suporte ao One Connect, que permite conectar todos os dispositivos HDMI em uma central que transmite os dados via Wi-Fi 7, livrando a TV de fios.

. A mais avançada do portfólio. Tem resolução 8K, processador NQ8 AI Gen 3 e tecnologia de tela Mini LED Pro (50 vezes menor que o LED tradicional, segundo a marca). Traz revestimento antirreflexo e suporte a taxa de atualização de até 240 Hz VRR (mais fluidez em jogos). Outra novidade é o suporte ao One Connect, que permite conectar todos os dispositivos HDMI em uma central que transmite os dados via Wi-Fi 7, livrando a TV de fios. QN900F (65" e 85"). Também 8K com tecnologia Mini LED Pro e revestimento antirreflexo. O processador é o NQ8 AI Gen 2, mais limitado que o Gen 3 do irmão, suportando frequências de até 165 Hz VRR. Não tem o One Connect.

QN90F (43" e 115") . Modelo 4K com painel Mini LED Pro sem reflexos e até 165 Hz de taxa de atualização. Seu processador é o NQ4 AI Gen 3, até duas vezes mais rápido em tarefas de IA que a geração passada, com todos os recursos do Vision AI.

. Modelo 4K com painel Mini LED Pro sem reflexos e até 165 Hz de taxa de atualização. Seu processador é o NQ4 AI Gen 3, até duas vezes mais rápido em tarefas de IA que a geração passada, com todos os recursos do Vision AI. QN85F (55", 65", 75" e 85") . TV 4K com painel Mini LED Pro e até 144 Hz. Sem tela antirreflexiva. Seu chipset é o NQ4 AI Gen 2, que não é o mais avançado das Neo QLED 4K, mas ainda oferece recursos como Neo Quantum HDR+ e AI Motion Enhancer Pro, que elimina rastros ou borrões da imagem.

. TV 4K com painel Mini LED Pro e até 144 Hz. Sem tela antirreflexiva. Seu chipset é o NQ4 AI Gen 2, que não é o mais avançado das Neo QLED 4K, mas ainda oferece recursos como Neo Quantum HDR+ e AI Motion Enhancer Pro, que elimina rastros ou borrões da imagem. QN80F (100"). TV "Super Big", 4K, Mini LED e até 144 Hz. O processador é o mesmo da QN85F, otimizado com inteligência artificial para aprimorar resolução, cores, contraste e nitidez em telas grandes.

QN70F (55", 65", 75" e 85") e QN1EF (55" e 65"). Portas de entrada para o Mini LED, mas com todos os recursos do Vision AI, como sete anos de atualizações, controle por gestos e aprimoramentos de áudio e vídeo por IA. A QN70F é ideal para jogos em consoles como PlayStation 5, com até 144 Hz e portas HDMI 2.1. O QN1EF é idêntico à QN70F, mas com suporte linear (um pé em cada ponta) em vez do design central.

S95F (65") e S90F (55", 65" e 77"). TV OLED mais avançada da Samsung para 2025. Seus pixels se autoiluminam e podem ser desligados completamente, reproduzindo tons de preto com máxima fidelidade. A S95F tem resolução 4K, até 144 Hz, camada antirreflexo e espessura de apenas 4 mm, com suporte de metal e central One Connect. A S90F tem ficha técnica idêntica, mas não vem com o One Connect.

S85F (55" e 65"). OLED mais "simples" deste ano, com processador NQ4 Gen 2, taxa de atualização de 120 Hz e resolução 4K. Não tem One Connect e o suporte é linear.

The Frame Pro (65" e 75"). Substitui a tecnologia QLED da The Frame (TV da marca que parece um quadro) pela Mini LED, com qualidade de imagem superior, resolução 4K e cores validadas pela Pantone Artful Color. Vem com suporte a mais de 3.000 pinturas e fotografias famosas na Art Store e permite emoldurar fotos do aplicativo Google Fotos. No design, fica rente à parede, como um quadro real, e já vem com One Connect.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.