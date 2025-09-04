Topo

Notícias

Karaokê, controle por gestos e 115 polegadas: conheça novas TVs da Samsung

TV Samsung S90F - Bruna Souza Cruz
TV Samsung S90F Imagem: Bruna Souza Cruz
do UOL

Diego Sousa

Colaboração para o Guia de Compras UOL

04/09/2025 10h29

Aplicativo de karaokê, controle por gestos, suporte ao Microsoft Copilot e muita inteligência artificial. Estes são alguns dos recursos das novas TVs da Samsung, lançadas no Brasil nesta semana.

Foram anunciados 11 modelos, com diferentes tamanhos e tecnologias de tela, entre Mini LED e OLED. Os preços variam de R$ 3.899 (QN90F de 43 polegadas) a R$ 99.999 (QN90F de 115 polegadas, a maior TV que a Samsung já lançou no Brasil).

Vision AI

Todos os modelos são equipados com a plataforma de inteligência artificial da Samsung, chamada Vision AI, que atua tanto como uma central de entretenimento quanto um hub de automação no ecossistema SmartThings. Na prática, isso significa que a TV passa a ser mais "smart", com recursos que lembram celulares e notebooks, como tradução em tempo real, controle por gestos e aplicativo de karaokê pré-instalado.

Confira as principais novidades

  • Clique Para Procurar: Funciona como o "Circular Para Pesquisar", do Google, identificando atores, objetos ou locais que aparecem no que estamos assistindo.
  • Função Karaokê: Por meio do aplicativo Stingray Music, permite usar o celular como microfone para cantar mais de 100 mil músicas disponíveis. Por enquanto, ele é gratuito.
  • Controle por gestos: Interação com a TV sem precisar do controle remoto, usando o movimento das mãos --é necessário estar usando um relógio da marca. Testei a função com um Galaxy Watch 8 (funciona com modelos a partir do 4), para navegar pelos menus, pausar vídeos e ajustar o volume. No começo, achei estranho por ainda estar entendendo o movimento do braço, mas, depois de alguns minutos, ficou bem tranquilo.
  • Tela antirreflexo: Durante o evento, pude testar a tecnologia Matte Display e fiquei impressionado com a capacidade de bloquear até a luz direta do flash do celular.
  • Integração com Microsoft Copilot: Assistente virtual integrado à TV, oferecendo buscas, recomendações e comandos por voz.
  • Plano de Fundo Generativo com IA: Cria imagens baseadas no humor e interesse do usuário.
  • One UI Tizen: Todas as TVs Samsung Vision AI têm suporte a atualizações de sistema por sete anos.
  • Processador Neural Quantum 8K com Vision AI: O hardware mais avançado da Samsung no setor, presente na Neo QLED 8K QN990F. Analisa e aprimora as cenas em tempo real para entregar resolução próxima ao 8K e suporta altas taxas de quadros.

Telas supergrandes

A Samsung entra no segmento de TVs "Super Big" premium com os modelos Neo QLED 4K QN80F, de 100 polegadas, e Neo QLED QN90F, de 115, ambos Mini LED. Até então, a maior da marca era a Crystal UHD DU9000, de 98 polegadas e com tecnologia de tela inferior.

TV Samsung S85F - Bruna Souza Cruz - Bruna Souza Cruz
TV Samsung S85F
Imagem: Bruna Souza Cruz

Os modelos

São 11 modelos, alguns deles com diferentes opções de tamanhos de dela, totalizando 24 produtos. Saiba mais sobre cada um:

  • QN990F (85"). A mais avançada do portfólio. Tem resolução 8K, processador NQ8 AI Gen 3 e tecnologia de tela Mini LED Pro (50 vezes menor que o LED tradicional, segundo a marca). Traz revestimento antirreflexo e suporte a taxa de atualização de até 240 Hz VRR (mais fluidez em jogos). Outra novidade é o suporte ao One Connect, que permite conectar todos os dispositivos HDMI em uma central que transmite os dados via Wi-Fi 7, livrando a TV de fios.
  • QN900F (65" e 85"). Também 8K com tecnologia Mini LED Pro e revestimento antirreflexo. O processador é o NQ8 AI Gen 2, mais limitado que o Gen 3 do irmão, suportando frequências de até 165 Hz VRR. Não tem o One Connect.

  • QN90F (43" e 115"). Modelo 4K com painel Mini LED Pro sem reflexos e até 165 Hz de taxa de atualização. Seu processador é o NQ4 AI Gen 3, até duas vezes mais rápido em tarefas de IA que a geração passada, com todos os recursos do Vision AI.
  • QN85F (55", 65", 75" e 85"). TV 4K com painel Mini LED Pro e até 144 Hz. Sem tela antirreflexiva. Seu chipset é o NQ4 AI Gen 2, que não é o mais avançado das Neo QLED 4K, mas ainda oferece recursos como Neo Quantum HDR+ e AI Motion Enhancer Pro, que elimina rastros ou borrões da imagem.
  • QN80F (100"). TV "Super Big", 4K, Mini LED e até 144 Hz. O processador é o mesmo da QN85F, otimizado com inteligência artificial para aprimorar resolução, cores, contraste e nitidez em telas grandes.

  • QN70F (55", 65", 75" e 85") e QN1EF (55" e 65"). Portas de entrada para o Mini LED, mas com todos os recursos do Vision AI, como sete anos de atualizações, controle por gestos e aprimoramentos de áudio e vídeo por IA. A QN70F é ideal para jogos em consoles como PlayStation 5, com até 144 Hz e portas HDMI 2.1. O QN1EF é idêntico à QN70F, mas com suporte linear (um pé em cada ponta) em vez do design central.

  • S95F (65") e S90F (55", 65" e 77"). TV OLED mais avançada da Samsung para 2025. Seus pixels se autoiluminam e podem ser desligados completamente, reproduzindo tons de preto com máxima fidelidade. A S95F tem resolução 4K, até 144 Hz, camada antirreflexo e espessura de apenas 4 mm, com suporte de metal e central One Connect. A S90F tem ficha técnica idêntica, mas não vem com o One Connect.

  • S85F (55" e 65"). OLED mais "simples" deste ano, com processador NQ4 Gen 2, taxa de atualização de 120 Hz e resolução 4K. Não tem One Connect e o suporte é linear.
  • The Frame Pro (65" e 75"). Substitui a tecnologia QLED da The Frame (TV da marca que parece um quadro) pela Mini LED, com qualidade de imagem superior, resolução 4K e cores validadas pela Pantone Artful Color. Vem com suporte a mais de 3.000 pinturas e fotografias famosas na Art Store e permite emoldurar fotos do aplicativo Google Fotos. No design, fica rente à parede, como um quadro real, e já vem com One Connect.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Morre Giorgio Armani, ícone da moda mundial, aos 91 anos

Mundo da moda se despede de Giorgio Armani, o mestre do minimalismo italiano

A história de amor de um imigrante venezuelano interrompida na prisão de Bukele

Motorista de aplicativo morre após ser baleado durante roubo na Grande São Paulo

Ladrões roubam porcelanas chinesas de museu francês, estimadas em ? 6,5 milhões

TEDH condena França por lacunas em normas jurídicas sobre consentimento sexual

Governo lança programa para distribuir milhões de botijões de gás e vê custo de R$5,1 bi em 2026

Estilista italiano Giorgio Armani morre aos 91 anos

Calorão aumenta em São Paulo; no Rio Grande do Sul, há risco de temporal

O que fez "Guerreiras do K-Pop" se tornar tão popular

Estilista italiano Giorgio Armani morre aos 91 anos (empresa)