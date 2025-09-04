Topo

Neto de Mandela diz que situação dos palestinos é pior do que o apartheid

04/09/2025 10h01

JOHANESBURGO (Reuters) - O neto de Nelson Mandela disse que a vida dos palestinos sob a ocupação israelense é pior do que qualquer coisa que os sul-africanos negros vivenciaram sob o apartheid, e pediu à comunidade global que os ajude.

Mandla Mandela, de 51 anos, falou à Reuters na noite de quarta-feira no Aeroporto de Johanesburgo, onde estava embarcando em um voo para a Tunísia para se juntar a uma flotilha com o objetivo de entregar alimentos e suprimentos humanitários a Gaza, apesar do bloqueio naval israelense.

"Muitos de nós que visitamos os territórios ocupados na Palestina voltamos com uma única conclusão: que os palestinos estão vivenciando uma forma de apartheid muito pior do que a que já vivenciamos", disse Mandela.

"Acreditamos que a comunidade global tem que continuar apoiando os palestinos, assim como eles estiveram lado a lado conosco."

Israel rejeita comparações entre a vida dos palestinos que vivem sob ocupação ou bloqueio econômico há mais de meio século e a era do apartheid na África do Sul, quando a maioria negra era governada por um governo repressivo de minoria branca.

Israel também defende sua forte restrição ao fornecimento de produtos humanitários e outros para Gaza dizendo que seu objetivo é impedir que armas cheguem ao grupo militante Hamas.

A fome é generalizada no enclave, de acordo com o Programa Mundial de Alimentos, e um monitor de fome autorizado diz que um quarto da população está sofrendo de fome.

Mandela está se juntando a um grupo de 10 ativistas sul-africanos na Global Sumud Flotilla, com dezenas de barcos e centenas de pessoas de 44 países, incluindo a ativista sueca Greta Thunberg.

O Congresso Nacional Africano, da África do Sul, disse que sua missão "ecoa nossa própria luta pela libertação".

Mandela enfatizou que, quando o apartheid acabou em 1994, foi após intensa pressão e sanções de outras nações.

"Eles isolaram a África do Sul do apartheid e finalmente o derrubaram. Acreditamos que chegou a hora de fazer o mesmo com os palestinos", disse ele.

(Reportagem de Siyabonga Sishi)

