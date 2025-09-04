Topo

Notícias

Nestlé investirá R$ 1 bilhão para ampliar fábrica de café solúvel em Araras

São Paulo

04/09/2025 10h20

São Paulo, 4 - A Nestlé anunciou, em nota, que vai investir cerca de R$ 1 bilhão entre 2025 e 2028 para modernizar e ampliar sua fábrica de cafés solúveis em Araras (SP). O aporte faz parte do plano de R$ 7 bilhões que a companhia reservou para o Brasil neste ano. Com o investimento, a planta que exporta para 65 países terá aumento de 10% em sua capacidade de produção.A modernização inclui a instalação de uma nova linha de extração equipada com tecnologias de ponta, como Inteligência Artificial aplicada ao Controle Avançado de Processo (APC). O sistema monitora variáveis como torra, umidade e coloração, permitindo ajustes em tempo real e predição de falhas. A fábrica também vem incorporando IA generativa para análises preditivas e relatórios personalizados de tendências.Segundo a nota, as iniciativas se inserem na jornada da companhia rumo às chamadas fábricas conectadas, com uso de conceitos da Indústria 4.0. De acordo com a empresa, desde 2019 os ganhos de produtividade no Brasil já incluem redução de mais de 30% nas paradas não planejadas, aumento de 30% na flexibilidade das linhas e crescimento de 16% na produtividade.O novo aporte se soma aos R$ 500 milhões anunciados no primeiro semestre de 2025 para a área de cafés da Nestlé no Brasil, voltados à inovação de portfólio, expansão da produção, cafés em cápsulas e soluções para o segmento de Nestlé Professional.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Governo lança programa para distribuir milhões de botijões de gás e vê custo de R$5,1 bi em 2026

Estilista italiano Giorgio Armani morre aos 91 anos

Calorão aumenta em São Paulo; no Rio Grande do Sul, há risco de temporal

O que fez "Guerreiras do K-Pop" se tornar tão popular

Estilista italiano Giorgio Armani morre aos 91 anos (empresa)

Nestlé investirá R$ 1 bilhão para ampliar fábrica de café solúvel em Araras

Setor privado dos EUA criou 54 mil empregos em agosto, muito menos do que previsto

Preso por morte de gari enviou mensagens para esposa dentro de delegacia

Papa Leão 14 fala sobre "trágica situação em Gaza" em reunião com presidente de Israel

Kathryn Bigelow quer incentivar o debate sobre o risco das armas nucleares com seu novo filme

STF nega apelo de candidato mais rico da eleição de 2024, preso na Espanha