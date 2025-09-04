Topo

Notícias

Negociações nucleares entre UE e Irã em Doha sob ameaça de sanções

04/09/2025 19h47

A chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Kaja Kallas, reuniu-se nesta quinta-feira (4) em Doha com o ministro das Relações Exteriores do Irã para buscar uma "solução negociada" para a questão do programa nuclear iraniano, diante da ameaça iminente de sanções.

A reunião ocorreu após as potências europeias terem estabelecido, na semana passada, um prazo para o retorno da vigência das sanções contra o Irã por descumprimento dos compromissos assumidos no âmbito de um acordo firmado em 2015.

Essa medida deu início a uma contagem regressiva de 30 dias que a ONU classificou como "janela de oportunidade" para alcançar uma solução diplomática.

"Kallas reuniu-se nesta quinta-feira em Doha com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, para conversar sobre os esforços para alcançar uma solução negociada para a questão nuclear iraniana", declarou um funcionário da UE sob condição de anonimato.

"As conversas focaram em uma série de temas, incluindo o acesso dos inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica às instalações nucleares iranianas e a situação das reservas de urânio altamente enriquecido do Irã", acrescentou.

França, Reino Unido e Alemanha disseram que estão dispostos a abandonar a nova ofensiva de sanções se o Irã resolver as preocupações sobre seu programa nuclear.

O acordo internacional de 2015 assinado entre o Irã e as grandes potências buscava garantir que o programa tivesse fins civis, em troca do levantamento das sanções contra Teerã.

Esse pacto foi enfraquecido pela retirada unilateral dos Estados Unidos em 2018, durante o primeiro mandato de Donald Trump, que voltou a impor as sanções. Gradualmente o Irã foi se desvinculando de seus compromissos.

As potências ocidentais acusam o Irã de tentar se equipar com armas nucleares, algo que Teerã nega, defendendo seu direito ao que insiste ser um programa nuclear civil.

del/gv/hgs/atm/ic/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Governo Trump estuda proibir compra de armas para pessoas trans

Após tarifaço de Trump, exportações brasileiras aos EUA caem 18,5% em agosto

Trump diz que falará com Putin em um futuro próximo

Trump afirma que falará com Putin em breve

Trump mudará nome do Departamento de Defesa para Departamento da Guerra (Casa Branca)

Tribunal nos EUA mantém decisão favorável a passaportes com gênero "X"

Haddad: 'Para combater crime organizado, Estado precisa se reorganizar'

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 22 milhões; veja números e time

Ninguém acerta Quina e prêmio chega a R$ 2,3 milhões; confira números

Ex-presidente Martín Vizcarra sai da prisão no Peru

Construção da "Alcatraz dos Jacarés" pode ser retomada, segundo decisão dividida de tribunal de recursos