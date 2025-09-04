Negociações nucleares entre UE e Irã em Doha sob ameaça de sanções

A chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Kaja Kallas, reuniu-se nesta quinta-feira (4) em Doha com o ministro das Relações Exteriores do Irã para buscar uma "solução negociada" para a questão do programa nuclear iraniano, diante da ameaça iminente de sanções.

A reunião ocorreu após as potências europeias terem estabelecido, na semana passada, um prazo para o retorno da vigência das sanções contra o Irã por descumprimento dos compromissos assumidos no âmbito de um acordo firmado em 2015.

Essa medida deu início a uma contagem regressiva de 30 dias que a ONU classificou como "janela de oportunidade" para alcançar uma solução diplomática.

"Kallas reuniu-se nesta quinta-feira em Doha com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, para conversar sobre os esforços para alcançar uma solução negociada para a questão nuclear iraniana", declarou um funcionário da UE sob condição de anonimato.

"As conversas focaram em uma série de temas, incluindo o acesso dos inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica às instalações nucleares iranianas e a situação das reservas de urânio altamente enriquecido do Irã", acrescentou.

França, Reino Unido e Alemanha disseram que estão dispostos a abandonar a nova ofensiva de sanções se o Irã resolver as preocupações sobre seu programa nuclear.

O acordo internacional de 2015 assinado entre o Irã e as grandes potências buscava garantir que o programa tivesse fins civis, em troca do levantamento das sanções contra Teerã.

Esse pacto foi enfraquecido pela retirada unilateral dos Estados Unidos em 2018, durante o primeiro mandato de Donald Trump, que voltou a impor as sanções. Gradualmente o Irã foi se desvinculando de seus compromissos.

As potências ocidentais acusam o Irã de tentar se equipar com armas nucleares, algo que Teerã nega, defendendo seu direito ao que insiste ser um programa nuclear civil.

© Agence France-Presse