Mundo da moda se despede de Giorgio Armani, o mestre do minimalismo italiano

Giorgio Armani morreu nesta quinta-feira (4), aos 91 anos. O estilista italiano, símbolo do minimalismo atemporal, deixa uma marca profunda na história da moda com suas cores sóbrias e linhas puras. Ele também deixa uma empresa próspera, que se manteve independente por meio século.

Silvano Mendes, da RFI em Paris

Discreto e incansável ? assim pode ser definido Giorgio Armani. Diferente da exuberância mercenária de Karl Lagerfeld, que trabalhava para várias marcas, ou da ambição multifacetada de Pierre Cardin, que construiu um império além da moda, Armani seguiu uma trajetória firme e coerente desde o início. Seu percurso foi tão fluido quanto a silhueta de suas criações.

O estilo Armani é, acima de tudo, uma elegância leve, fruto de uma desconstrução do vestuário que buscava o essencial. O estilista moldava o corpo sem recorrer a artifícios. Talvez um reflexo de sua formação inicial em medicina, que lhe deu conhecimento anatômico antes de se dedicar à moda.

Sem formação acadêmica em design, Armani aprendeu a desenhar por conta própria, copiando croquis de Yves Saint Laurent. Nos anos 1960, começou como vitrinista na Rinascente, tradicional loja de departamentos de Milão, e depois como estilista na Cerruti. Em 1973, fundou sua própria empresa com o arquiteto Sergio Galeotti, seu companheiro, falecido em 1985. Primeiro como consultor de estilo, depois com suas próprias coleções.

Impulsionado pelo cinema

Aos poucos, Armani reinventou o blazer, tornando-o mais desestruturado. Seus ternos masculinos, feitos com tecidos suaves emprestados do guarda-roupa feminino, ofereciam liberdade de movimento. As ombreiras e forros praticamente desapareceram, combinados com calças sem pregas.

A virada veio em 1980, com o filme Gigolô Americano. As cenas de Richard Gere vestindo Armani se tornaram icônicas e projetaram o estilista nos Estados Unidos, garantindo visibilidade internacional. Em 1982, ele estampou a capa da revista Time.

Antes disso, em 1976, Armani já havia lançado moda feminina, invertendo o caminho tradicional: trouxe cortes masculinos suavizados por tecidos fluidos. A coreógrafa Pina Bausch, por exemplo, era adepta fiel de suas criações. Com essa abordagem, Armani antecipou uma nova visão de empoderamento feminino, muito antes do termo virar tendência.

Discrição como assinatura

Figura emblemática da moda, Armani era reconhecido por sua aparência atlética, bronzeada e seu uniforme informal ? camiseta escura e saudação discreta ao fim dos desfiles. Seu olhar azul penetrante parecia transformar a moda sem revoluções, com uma modernidade minimalista e elegante, amplamente imitada.

Suas criações em tons sóbrios, especialmente o famoso "grège" ? cor resultado da mistura de cinza e bege que muitos atribuem a ele ? compunham um guarda-roupa de luxo silencioso, fácil de usar, embora às vezes criticado por certa austeridade.

Mas seu sucesso também se deve à visão empresarial. Com mais de 10 marcas derivadas de seu nome ? de Giorgio Armani a Emporio Armani, passando por perfumes e acessórios ?, construiu um império diversificado. As receitas de fragrâncias (em parceria com a L'Oréal) e óculos (produzidos pela Essilor Luxottica) são fundamentais para a independência financeira da grife.

Armani sempre quis criar um universo completo: "Sempre quis desenvolver um estilo de vida Armani que refletisse minhas ideias e pudesse se aplicar a diferentes áreas, não apenas à moda", declarou ao Le Monde.

Muito além da moda

Seu estilo ultrapassou o vestuário. Com a marca Armani Casa, hotéis em Dubai e Milão, e o Emporio Armani Caffè ? inaugurado em Paris em 1998 ?, consolidou uma imagem de bom gosto em todas as esferas.

Apaixonado pelas artes, desenhou figurinos para a ópera Così fan tutte, produziu o documentário Minha Viagem à Itália, de Martin Scorsese, e manteve laços estreitos com o cinema. Criou também o espaço cultural Armani/Teatro, projetado por Tadao Ando, como vitrine de seu universo.

Quem assume o legado?

Sem filhos ou herdeiros diretos, a sucessão de Armani era tema recorrente nos últimos anos. Suas sobrinhas Roberta e Silvana Armani, e o sobrinho Andrea Camerana, eram nomes cogitados. Mas Leo Dell'Orco, colaborador desde 1977 e chefe do estilo masculino, é apontado como possível sucessor, especialmente por seu papel na fundação criada em 2016.

Na semana passada, o estilista falou sobre o assunto. "Meu plano de sucessão consiste em transferir progressivamente as responsabilidades que sempre assumi para pessoas próximas, como Leo Dell'Orco, membros da minha família e toda a equipe de trabalho", disse o estilista à How To Spend It, suplemento do Financial Times. "Gostaria que a sucessão acontecesse de forma orgânica e não fosse um momento de ruptura", acrescentou Giorgio Armani.

A independência da marca ? fora dos grandes conglomerados ? sempre foi uma escolha de Armani. Aos 90 anos, ele admitiu que poderia vender a empresa ou abrir capital, mas apenas quando não estivesse mais no comando.