Motta diz que não tem definição sobre anistia, mas 'Tarcísio tem interesse'

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) - Reprodução/Câmara dos Deputados
Carolina Nogueira
Do UOL, em Brasília

04/09/2025 12h33Atualizada em 04/09/2025 12h54

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou hoje que "não existe ainda definição" sobre a votação do projeto de anistia aos envolvidos nos atos golpistas do 8 de Janeiro, mas Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, "tem interesse" na proposta.

O que aconteceu

Motta afirmou que Tarcísio tem interesse na proposta. O presidente da Câmara esteve ontem com o governador de São Paulo, os presidentes do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), e do PP, senador Ciro Nogueira (PI), para tratar do tema.

Nós estamos sempre ouvindo o colégio de líderes nessas pautas. Não tem ainda nenhuma novidade com relação a isso. O governador é um querido amigo, é do nosso partido, nós temos dialogado sempre. Ele tem o interesse que se paute a anistia, isso é público. Mas estamos ouvindo a todos: aqueles que têm interesse e também os que não têm.
Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados

O chefe da Casa disse que ainda não há acordo para votação. "Estamos muito tranquilos em relação a essa discussão. Não existe ainda definição".

Tarcísio entrou em campo para negociar a anistia de olho em 2026. O governador esteve em Brasília nesta semana durante os primeiros dias de julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado.

Centrão espera que Bolsonaro transfira seu capital político a Tarcísio. A Federação PP-União Brasil aposta no governador de São Paulo para disputar o Planalto em 2026. Para isso, o ex-presidente precisa apoiá-lo publicamente.

União Brasil e PP decidiram apoiar o projeto da anistia. Os partidos defendem uma anistia geral para os envolvidos nos atos golpistas de 8 de Janeiro. O líder do União Brasil, Pedro Lucas Fernandes (União Brasil-MA), defendeu que o perdão também inclua Bolsonaro.

Presidente do Senado disse ser contra o perdão a Bolsonaro. Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) disse que vai apresentar aos líderes um texto alternativo, com diminuição das penas aos condenados pelos ataques de 8 de Janeiro.

