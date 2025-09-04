Topo

Notícias

Motorista de aplicativo morre após ser baleado durante roubo na Grande São Paulo

São Paulo

04/09/2025 10h47

Um motorista de aplicativo, de 37 anos, morreu na madrugada dessa quarta-feira, 3, na Rua Continental, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Durante o roubo, a vítima foi baleada e não resistiu. Seu celular foi levado pelos criminosos.

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil do Estado de São Paulo, trabalha para identificar e prender os envolvidos no crime.

"A motocicleta usada pelos criminosos foi abandonada e constatou-se que estava com placas adulteradas e registro de roubo", disse a Secretaria da Segurança Pública do Estado.

Conforme a investigação, exames periciais foram solicitados e imagens de câmeras estão em análise para auxiliar nas investigações. A SSP acrescenta que o policiamento foi intensificado em toda a região.

Notícias

