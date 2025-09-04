Topo

Morre Giorgio Armani, ícone da moda mundial, aos 91 anos

04/09/2025 10h53

Morre Giorgio Armani, ícone da moda mundial, aos 91 anos - Estilista italiano, sinônimo do estilo moderno e elegante da Itália, trabalhou até os últimos dias de vida, deixando um grande legado para a moda global e uma empresa que faturava mais de 2 bilhões de euros por ano.O estilista italiano e ícone da moda mundial Giorgio Armani, morreu nesta quinta-feira (04/09), aos 91 anos, segundo informações divulgadas pela empresa dele: "Com profunda tristeza, o Grupo Armani anuncia o falecimento de seu criador, fundador e incansável força motriz: Giorgio Armani."

Natural de Piacenza, região da Emilia-Romana, no norte da Itália, Armani trabalhou até os últimos dias de vida para a empresa que fundou em 1975 em Milão e que tinha um faturamento anual estimado em 2,3 bilhões de euros.

Mais informações em instantes.

