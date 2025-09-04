Miran diz que não teve conversas com Casa Branca sobre cargo de prazo mais longo no Fed

(Reuters) - Stephen Miran, indicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para preencher uma vaga de curto prazo na diretoria do Federal Reserve, disse a repórteres nesta quinta-feira que não conversou com ninguém na Casa Branca sobre uma possível indicação para um cargo de prazo mais longo no Fed, depois de ter dito a senadores que seria necessária tal indicação para que ele renuncie a seu atual cargo como consultor econômico da Casa Branca, em vez de apenas tirar uma licença.

Ao ser questionado por um repórter da Reuters, ele apenas levantou as sobrancelhas e não respondeu. "Não?", perguntou novamente o repórter. "Não", disse.

Senadores democratas na audiência de nomeação de Miran expressaram preocupação de que, ao não se demitir do Conselho de Assessores Econômicos, ele estaria vulnerável à pressão de Trump para fazer a vontade do presidente em seus votos sobre a taxa básica de juros. Miran disse que não estaria.

(Por Bo Erickson)