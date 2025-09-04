Topo

Notícias

Miran diz que não teve conversas com Casa Branca sobre cargo de prazo mais longo no Fed

04/09/2025 15h41

(Reuters) - Stephen Miran, indicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para preencher uma vaga de curto prazo na diretoria do Federal Reserve, disse a repórteres nesta quinta-feira que não conversou com ninguém na Casa Branca sobre uma possível indicação para um cargo de prazo mais longo no Fed, depois de ter dito a senadores que seria necessária tal indicação para que ele renuncie a seu atual cargo como consultor econômico da Casa Branca, em vez de apenas tirar uma licença.

Ao ser questionado por um repórter da Reuters, ele apenas levantou as sobrancelhas e não respondeu. "Não?", perguntou novamente o repórter. "Não", disse.

Senadores democratas na audiência de nomeação de Miran expressaram preocupação de que, ao não se demitir do Conselho de Assessores Econômicos, ele estaria vulnerável à pressão de Trump para fazer a vontade do presidente em seus votos sobre a taxa básica de juros. Miran disse que não estaria.

(Por Bo Erickson)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

'Cogumelos mágicos': alvo de operação, substância é permitida no Brasil?

Café e dinheiro: como o Hamas paga seus funcionários em segredo em Gaza

Congresso argentino reverte pela primeira vez um veto de Milei (Senado) sa-mry/lm/mel/am

Empresário que matou gari em BH enviou mensagens à esposa delegada orientando troca de arma

Auditores fiscais apreendem cerca de 2,4 t de café irregular no RJ

Tagliaferro é denunciado por atrapalhar investigação em São Paulo

Passa de 2.200 o número de mortos no terremoto no Afeganistão; 7?ª réplica agrava crise humanitária

Exportações em agosto caem 18,5% para os EUA e crescem 29,9% para a China

EUA alertou França sobre possíveis planos israelenses de anexação, diz Rubio

Acidente com Elevador da Glória em Lisboa expõe falhas de segurança no "velho charme" da cidade

Vaca do Sul de Minas produz 343 litros de leite em 3 dias e bate recorde