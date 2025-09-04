Topo

Notícias

Ministério regulamenta pedidos de registro de novos defensivos agrícolas

Brasília

04/09/2025 11h44

Brasília, 4 - O Ministério da Agricultura regulamentou o recebimento de pedidos de registros de novos defensivos agrícolas. A partir de 15 de setembro de 2025, as empresas que pretendem pleitear o registro de agrotóxicos deverão protocolar seus novos processos de registros exclusivamente junto ao Ministério da Agricultura por meio de sistema eletrônico, conforme ato da Secretaria de Defesa Agropecuária da pasta, publicado no Diário Oficial da União. O ato ocorre no âmbito da regulamentação da Lei 14.785/2023, conhecida como novo marco legal dos defensivos agrícolas, que estabelece a competência do protocolo e distribuição das solicitações de registro de agrotóxicos ao Ministério da Agricultura.Após o recebimento dos pedidos de registro de novos produtos, o ministério deve distribuir os processos para análise dos órgãos competentes - à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). De acordo com a portaria, os protocolos de registros de produtos pleiteados a partir de 15 de setembro juntamente à Anvisa e Ibama não serão considerados.A lei que regulamenta o registro, controle e fiscalização de defensivos agrícolas estabelece que o peticionamento para registro dos produtos deve ser centralizado no Ministério da Agricultura, que coordena a fila de protocolos. Mas a análise sobre os produtos permanece de forma tripartite, sendo compartilhada pelos órgãos de defesa agropecuária, de meio ambiente e saúde pública.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Motta diz que não tem definição sobre anistia, mas 'Tarcísio tem interesse'

Trump pressiona líderes europeus por compra de petróleo russo, diz autoridade da Casa Branca

Soltura iminente do principal suspeito no caso Maddie gera preocupação na Alemanha

Zelensky celebra primeiro 'passo concreto' para envio de tropas à Ucrânia em caso de cessar-fogo

Motta diz que Tarcísio tem interesse pela anistia, mas não há definição sobre o tema

Lula diz que anistia pelo 8/1 corre o risco de ser aprovada se for pautada no Congresso

Diante da 'ameaça' dos EUA, qual é o poder militar da Venezuela?

Eduardo Bolsonaro: redução de tarifas só vai se resolver após aprovação de anistia em Brasília

Zelenskiy diz que aliados têm estrutura geral para garantias de segurança para Ucrânia

Giorgio Armani, rei do luxo à italiana

Por que julgamento de Bolsonaro no STF não terá sessão hoje