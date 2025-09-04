Topo

Notícias

Ministério da Agricultura regulamenta pedidos de registro de novos defensivos agrícolas

Brasília

04/09/2025 11h43

O Ministério da Agricultura regulamentou o recebimento de pedidos de registros de novos defensivos agrícolas. A partir de 15 de setembro de 2025, as empresas que pretendem pleitear o registro de agrotóxicos deverão protocolar seus novos processos de registros exclusivamente junto ao Ministério da Agricultura por meio de sistema eletrônico, conforme ato da Secretaria de Defesa Agropecuária da pasta, publicado no Diário Oficial da União.

O ato ocorre no âmbito da regulamentação da Lei 14.785/2023, conhecida como novo marco legal dos defensivos agrícolas, que estabelece a competência do protocolo e distribuição das solicitações de registro de agrotóxicos ao Ministério da Agricultura.

Após o recebimento dos pedidos de registro de novos produtos, o ministério deve distribuir os processos para análise dos órgãos competentes - à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

De acordo com a portaria, os protocolos de registros de produtos pleiteados a partir de 15 de setembro juntamente à Anvisa e Ibama não serão considerados.

A lei que regulamenta o registro, controle e fiscalização de defensivos agrícolas estabelece que o peticionamento para registro dos produtos deve ser centralizado no Ministério da Agricultura, que coordena a fila de protocolos. Mas a análise sobre os produtos permanece de forma tripartite, sendo compartilhada pelos órgãos de defesa agropecuária, de meio ambiente e saúde pública.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Por que julgamento de Bolsonaro no STF não terá sessão hoje

Hospital confirma segundo brasileiro ferido na tragédia com bonde que matou 16 pessoas em Lisboa

Ministério regulamenta pedidos de registro de novos defensivos agrícolas

Ministério da Agricultura regulamenta pedidos de registro de novos defensivos agrícolas

Elevador da Glória: o que provocou o acidente com mortos em Lisboa

Nepal bloqueará todas as redes sociais que não estiverem registradas legalmente

Bondes de Lisboa, meio de transporte centenário que se tornou atração turística

Macron afirma que 26 países se comprometeram a dar garantias de segurança à Ucrânia

CPI do INSS aprova requerimentos que miram sindicato de irmão de Lula

Mundo perdeu um 'gigante' com a morte de Armani, afirma Donatella Versace

Como a modernização de cadastros da Reforma Tributária pode reajustar IPTU