Sakamoto: 'Mensagens mostram que assassino de gari foi burro e covarde'

As mensagens trocadas pelo empresário Renê da Silva Nogueira Júnior com a esposa após o assassinato do gari Laudemir de Souza Fernandes sua covardia, burrice e desrespeito à vida, opinou Leonardo Sakamoto, no UOL News, do Canal UOL. O colunista do UOL ressaltou ainda o sentimento de impunidade do assassino confesso.

Renê, mesmo sob custódia, orientou a esposa a entregar uma arma diferente da usada no crime e mentiu sobre sua autoria, além de retomar sua rotina normalmente após o homicídio. O acesso ao celular na delegacia também levantou suspeitas sobre falhas policiais.

As mensagens mostram que o assassino do gari era covarde, burro e mentiroso. Não que a gente não desconfiasse disso, afinal de contas, ele matou um trabalhador da limpeza pública simplesmente porque o caminhão do lixo estava atrapalhando a passagem do carro de luxo dele, e depois de matar, foi trabalhar, foi passear com o pet e foi na academia treinar. Então só isso já demonstra um total desrespeito, um desapego pela vida humana e uma percepção de que ele estava acima das próprias leis. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Só o fato de ter acesso a um celular já seria de estranhar, ressalta o colunista.

Como é que ele, na delegacia, ele tem acesso ao celular? Quando a pessoa é presa, é tirado o celular dela exatamente para ela parar de atrapalhar o curso da investigação. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

A delegada Ana Paula Lamego Balbino, esposa do assassino confesso do gari, está afastada do cargo e sob investigação administrativa. Ela deve explicações por permitir o uso da arma no crime, segundo Sakamoto, que defendeu responsabilização judicial.

Agora, a esposa não atendeu, mas também a esposa, a delegada, tem muito o que dizer no meio de tudo isso. Por quê? Porque ela deixava o marido usar o revólver que é dela, sendo que ele não tem esse porte, o porte é dela. E ela deixou ele usar a arma? Que história é essa? Ela precisa, sim, dar explicações, precisa ser processada por conta disso. Leonardo Sakamoto

Sakamoto criticou a repetição de acordos extrajudiciais que evitaram punições mais graves.

O René é um sujeito que precisa ser colocado à parte do convívio público, porque ele realmente acha que tudo que ele faz a lei não alcança. E aí você vai puxar o histórico dele, tem caso envolvido atropelamento e morte no Rio de Janeiro, tem caso envolvendo violência doméstica com outras parceiras, sempre com o negócio desaparecendo em cima de acordos feitos com ele, as vítimas e as famílias das vítimas. Esperamos agora que isso não termine em acordão. Leonardo Sakamoto

