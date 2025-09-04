Topo

Quem foi Pedro Kassab, médico que dá nome a escola inaugurada por Nunes

Pedro e Gilberto Kassab Imagem: Reprodução/Instagram
04/09/2025

04/09/2025 12h38

Ricardo Nunes inaugura hoje em São Paulo uma escola em homenagem ao pai do ex-prefeito e atual secretário de estado de governo e relações institucionais Gilberto Kassab. O Cemei (Centro Municipal de Educação Infantil) Pedro Kassab fica na zona sul, próximo ao Jardim Ângela.

Quem foi Pedro Kassab

Pedro Salomão José Kassab nasceu em 17 de maio de 1930 em São Paulo. Médico dermatologista, ele se formou pela Universidade de São Paulo em 1953. Morreu aos 79 anos, no dia 15 de setembro de 2009, também em São Paulo, por complicações cardíacas.

Pai de Gilberto Kassab. Pedro Kassab foi casado com a professora Yacy Palermo, que morreu em 2006. Eles tiveram sete filhos: Pedro, Sérgio, Márcia, Renato, Gilberto, Marcos e Cláudio.

Presidente da Associação Médica Brasileira entre 1969 e 1981. Ele também presidiu a Associação Médica Mundial e, por mais de 50 anos, foi diretor-geral do Colégio Liceu Pasteur. Também teve cargos no Conselho Estadual de Educação e Conar.

Foi eleito para a Academia Paulista de Letras, mas não conseguiu assumir a cadeira. Ele tomaria posse no lugar de Crodowaldo Pavan, morto em abril de 2009, mas morreu algumas semanas antes da cerimônia.

