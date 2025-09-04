Massachusetts ordena que seguradoras cubram vacinas apoiadas pelo Estado, mesmo sem apoio do CDC

(Reuters) - A governadora de Massachusetts, Maura Healey, disse nesta quinta-feira que o Estado ordenou que as seguradoras cobrissem as vacinas apoiadas pelo seu Departamento de Saúde, mesmo que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA emita recomendações mais restritas.

As seguradoras não dependerão mais apenas das recomendações do CDC, disse Healey, tornando Massachusetts o primeiro Estado dos EUA a garantir a cobertura de seguro para vacinas apoiadas pelo Estado.

As seguradoras geralmente seguem as recomendações do painel de especialistas do CDC que orienta sobre quem deve tomar as vacinas aprovadas pela FDA. Espera-se que o painel se reúna em 18 de setembro para discutir as recomendações de vacinas contra a Covid-19 da agência.

A medida do Estado ocorre em um momento em que o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., um antigo ativista antivacina, está agindo rapidamente para reformular a política de saúde dos EUA.

Na semana passada, a Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) que, assim como o CDC, está sob a alçada de Kennedy, limitou sua aprovação de vacinas atualizadas contra a Covid-19 para menores de 65 anos àqueles com riscos à saúde, levantando questões sobre a cobertura de seguro para pessoas mais jovens.

Em maio, Kennedy disse que os EUA não recomendam mais vacinas de rotina contra a Covid-19 para crianças saudáveis e mulheres grávidas, o que levou organizações médicas e vários Estados a formularem suas próprias recomendações de vacinas.

Ele também foi confrontado por três republicanos do Senado nesta quinta-feira com suas preocupações sobre a política de vacinas quando compareceu ao Comitê de Finanças do Senado.

Healey também disse que o Estado emitiu uma determinação permitindo que as farmácias continuem a fornecer vacinas contra a Covid-19 aos residentes de Massachusetts com cinco anos de idade ou mais, e permitiria que o Departamento de Saúde do Estado decidisse quais vacinas de rotina os farmacêuticos podem dar em Massachusetts.

Ela disse que a CVS e a Walgreens começaram a trabalhar para disponibilizar consultas para vacinas em Massachusetts o mais rápido possível.

Healey disse que Massachusetts lideraria os esforços para criar uma colaboração de saúde pública com outros Estados da Nova Inglaterra e do Nordeste, "com foco no desenvolvimento de recomendações baseadas em evidências sobre vacinação, vigilância de doenças, preparação para emergências e apoio aos laboratórios estaduais de saúde pública".

Na quarta-feira, os Estados da Califórnia, Oregon e Washington disseram que lançaram uma nova aliança de saúde para fornecer recomendações unificadas sobre vacinas, à qual o Havaí se juntou nesta quinta-feira. Separadamente, a Flórida anunciou planos para acabar com todas as exigências estaduais de vacinas, inclusive para que as crianças frequentem as escolas.

O Colorado também disse que agirá rapidamente para garantir que todos os moradores tenham acesso às vacinas atualizadas contra a Covid-19.

