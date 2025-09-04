Topo

Macron afirma que 26 países se comprometeram a dar garantias de segurança à Ucrânia

04/09/2025 11h25

O presidente francês, Emmanuel Macron, garantiu nesta quinta-feira (4) que 26 países se comprometeram a participar da segurança da Ucrânia, em caso de um cessar-fogo ou um acordo de paz com a Rússia, ao término de uma cúpula em Paris. 

"Vinte e seis países se comprometeram a mobilizar (...) tropas na Ucrânia ou a estar presentes por terra, mar ou ar para fornecer essa segurança ao território ucraniano e à Ucrânia no dia seguinte a um cessar-fogo ou à paz", afirmou Macron. 

O "apoio americano" a essas garantias de segurança para a Ucrânia será concluído nos "próximos dias", acrescentou o presidente francês, após uma conversa por videoconferência com seu homólogo americano, Donald Trump.

