Topo

Notícias

Macron: 26 países apoiam força de segurança para a Ucrânia

04/09/2025 19h34

Macron: 26 países apoiam força de segurança para a Ucrânia - Cúpula em Paris discutiu como aliados ajudariam Kiev a se proteger de investidas russas caso haja acordo para encerrar a guerra. Participação dos EUA e disposição de Putin seguem incertas.Vinte e seis países se comprometeram a apoiar a criação de uma força de segurança que seria enviada à Ucrânia após um eventual acordo com a Rússia que encerre a guerra, com o objetivo de impedir que Moscou volte a atacar seu vizinho, afirmou o presidente francês, Emmanuel Macron, nesta quinta-feira (04/09).

Uma força de garantia para a Ucrânia é um pilar fundamental das garantias de segurança que uma coalizão de países, principalmente europeus, deseja oferecer à Ucrânia se a guerra terminar por meio de um acordo de paz ou um cessar-fogo.

No entanto, também há preocupação crescente de que o presidente russo, Vladimir Putin, não esteja demonstrando interesse em um acordo de paz. Essa preocupação se intensificou após a visita de alto nível de Putin a Pequim nesta semana.

A extensão do envolvimento dos EUA em um eventual apoio à segurança da Ucrânia também permanece incerta, mesmo após os líderes europeus conversarem com o presidente Donald Trump por videoconferência também nesta quinta-feira.

A reunião foi organizada por Macron e contou com a presença do presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, enquanto outros líderes, como o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, participaram remotamente. Macron não informou quais 26 países se comprometeram a apoiar a força de garantia.

A cúpula em Paris faz parte de um esforço articulado para mostrar que a Europa poderia agir independentemente de Washington, depois que Trump mudou a política externa dos EUA sobre o tema e iniciou negociações diretas com Putin.

Os Estados Unidos foram representados pelo enviado especial de Trump, Steve Witkoff, que também se reuniu com Zelenski separadamente.

"Primeiro passo concreto"

A Europa está sob pressão para intensificar sua resposta ao conflito, mais de três anos e meio após a Rússia ter lançado sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022.

"Temos hoje 26 países que se comprometeram formalmente – alguns outros ainda não tomaram uma posição – a enviar tropas como uma 'força de segurança' para a Ucrânia, ou a estar presentes no terreno, no mar ou no ar", disse Macron aos repórteres, ao lado de Zelenski. "No dia em que o conflito acabar, as garantias de segurança serão mobilizadas", afirmou.

O presidente ucraniano saudou a medida. "Acho que hoje, pela primeira vez em muito tempo, este é o primeiro passo concreto tão sério", disse.

As tropas não seriam destacadas para a linha de frente, mas teriam como objetivo "impedir qualquer nova agressão importante", afirmou o presidente francês. Macron acrescentou que outro pilar importante seria a "renovação" do Exército ucraniano para que ele pudesse "não apenas resistir a um novo ataque, mas dissuadir a Rússia de uma nova agressão".

O líder francês disse ainda que os Estados Unidos estavam sendo "muito claros" sobre sua disposição de participar das garantias de segurança para a Ucrânia, mas a contribuição americana permanece incerta.

Há também divisões dentro da coalizão. O chanceler federal alemão, Friedrich Merz, segue cauteloso quanto ao alcance do envolvimento na segurança da Ucrânia

"A Alemanha decidirá sobre o envolvimento militar no momento apropriado, uma vez que as condições gerais tenham sido esclarecidas", disse um porta-voz do governo alemão após a cúpula.

Seguindo uma linha semelhante, a primeira-ministra Giorgia Meloni reiterou que a Itália não enviará tropas à Ucrânia, mas poderá ajudar a monitorar qualquer possível acordo de paz, informou seu gabinete.

Antes das negociações em Paris, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que Moscou não concordaria com o envio de tropas estrangeiras à Ucrânia "em nenhum formato".

Frustração aumenta

A frustração tem aumentado em países do Ocidente com o que os líderes dizem ser a relutância de Putin em chegar a um acordo para encerrar o conflito. Macron acusou a Rússia de "não fazer nada além de tentar ganhar tempo" e intensificar os ataques contra civis.

Zelenski disse que a ligação com Trump discutiu sanções contra a Rússia e a proteção do espaço aéreo da Ucrânia. "Discutimos diferentes opções, e a mais importante é usar medidas fortes, particularmente econômicas, para forçar o fim da guerra", escreveu Zelenski nas redes sociais.

A Casa Branca, por sua vez, afirmou que instou os países europeus a pararem de comprar petróleo russo "que está financiando a guerra".

A reunião ocorreu após as viagens de alto nível de Putin à China e aos Estados Unidos, onde se encontrou com Trump no Alasca no mês passado.

bl (AFP, Reuters)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Trump chamará pasta de Defesa de 'Departamento da Guerra'

Trump afirma que falará com Putin em breve

Independiente é desclassificado da Copa Sul-Americana após briga em estádio

Biden passou por cirurgia para remover células cancerígenas, informa NBC News

Governo Trump estuda proibir compra de armas para pessoas trans

Após tarifaço de Trump, exportações brasileiras aos EUA caem 18,5% em agosto

Trump diz que falará com Putin em um futuro próximo

Trump mudará nome do Departamento de Defesa para Departamento da Guerra (Casa Branca)

Industriais buscam parceiros nos EUA para tentar reverter tarifaço

Tribunal nos EUA mantém decisão favorável a passaportes com gênero "X"

Marluce Caldas e Carlos Brandão tomam posse como ministros do STJ