Lula se reúne com Haddad, Fávaro e presidente do BB para discutir propostas de renegociação da dívida rural

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou nesta quinta-feira uma reunião com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Casa Civil, Rui Costa, e da Agricultura, Carlos Fávaro, para discutir alternativas para resolver o problema da dívida dos produtores rurais.

Também estão na reunião o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros.

O governo estuda alternativas para renegociação da dívida e a expectativa é de uma proposta a ser apresentada até a semana que vem.

O Banco do Brasil sentiu o peso de aumento da inadimplência de produtores rurais em seu resultado de segundo trimestre e em meados de agosto executivos da instituição, uma das maiores financiadoras do campo no país, citaram que o desempenho do banco no terceiro trimestre ainda viria pressionado por calotes na carteira do agronegócio.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)