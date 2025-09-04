Topo

Notícias

Lula pede mobilização popular diante de 'risco da anistia' a bolsonaristas

04/09/2025 18h28

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu, nesta quinta-feira (4), uma mobilização popular diante do "risco" de que o Congresso vote uma anistia para os bolsonaristas condenados por tentativa de golpe, que poderia incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Enquanto o Supremo Tribunal Federal (STF) julga Bolsonaro por uma suposta trama golpista, seus aliados promovem um projeto de lei para anistiar centenas de manifestantes condenados pelo ataque às sedes dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023.

O bolsonarismo aspira que a anistia também inclua o ex-presidente (2019-2022) caso ele seja condenado na próxima semana, quando o STF definirá se Bolsonaro tentou impedir a posse de Lula após ser derrotado nas eleições de 2022.

Se for votado no Congresso, onde os conservadores são maioria, "nós corremos o risco da anistia (...) a extrema direita tem muita força ainda", afirmou Lula durante um encontro com militantes em Belo Horizonte (MG).

"É uma batalha que tem que ser feita também pelo povo", clamou.

Mais de 600 pessoas já foram condenadas pelos atos de janeiro de 2023, poucos dias depois da posse de Lula, considerados pela Justiça como uma tentativa de golpe de Estado.

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), a insurreição em Brasília foi uma última jogada do bolsonarismo para tentar se manter no poder.

Enquanto o julgamento de Bolsonaro se aproxima do fim, no Congresso intensificaram-se esta semana as negociações para incluir a votação de uma anistia na pauta legislativa.

"Não há ainda nenhuma definição" sobre o tema, garantiu nesta quinta-feira o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, responsável por decidir se a proposta será votada ou não.

Bolsonaro, que já está inelegível até 2030, declara-se inocente e afirma ser alvo de perseguição política. Se condenado pelo STF, pode enfrentar mais de 40 anos de prisão.

ffb/app/db/ic/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Timemania tem prêmio estimado de R$ 21 milhões; veja números e time

Quina: Prêmio acumulado é de R$ 1,4 milhão; confira dezenas sorteadas

Ex-presidente Martín Vizcarra sai da prisão no Peru

Construção da "Alcatraz dos Jacarés" pode ser retomada, segundo decisão dividida de tribunal de recursos

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 32,3 milhões; confira dezenas

Lorena é rebaixado para tempestade tropical e se afasta do litoral mexicano

Trump decretará que Departamento de Defesa seja renomeado como Departamento de Guerra, diz autoridade

Negociações nucleares entre UE e Irã em Doha sob ameaça de sanções

Macron: 26 países apoiam força de segurança para a Ucrânia

Congresso argentino derruba veto de Milei e eleva tensão antes de eleições

Wall Street fecha em alta, impulsionada por dados do emprego nos EUA