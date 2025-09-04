Topo

Lorena é rebaixado para tempestade tropical e se afasta do litoral mexicano

04/09/2025 19h54

O ciclone Lorena perdeu força nesta quinta-feira (4) e mudou sua trajetória para noroeste, afastando-se do litoral norte do Pacífico mexicano, informaram autoridades.

Segundo o boletim mais recente do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês), às 21h GMT (18h em Brasília) o fenômeno agora classificado como tempestade tropical estava a 255 km de cabo San Lázaro, com ventos constantes de 85 km/h e avançando rumo ao noroeste a uma velocidade de 11 km/h.

"Espera-se que o centro de Lorena se movimente, no geral, em paralelo à costa oeste da península de Baja California (México), enquanto perde força na sexta-feira", detalha a nota.

O fenômeno atmosférico se transformou em furacão na quarta-feira e a previsão inicial indicava que tocaria terra como tempestade tropical no noroeste do México nas primeiras horas de sexta-feira.

Porém, com a mudança de direção, espera-se que Lorena perca ainda mais força e seja classificado como depressão tropical a partir do meio-dia de sexta-feira.

O Serviço Meteorológico mexicano suspendeu os alertas por ventos de tempestade tropical no Pacífico, mas mantém a previsão de chuvas causadas pelo fenômeno no litoral noroeste do país.

© Agence France-Presse

