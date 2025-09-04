Kim Jong-un e Putin trocam elogios e declaram apoio mútuo: 'Relação especial'

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, disse que seu país "apoiará totalmente" o Exército da Rússia como um "dever fraterno", e o presidente russo Vladimir Putin chamou os laços dos dois países de "especiais", informou a mídia estatal KCNA hoje.

Kim e Putin tiveram uma reunião ontem à margem das comemorações da China para marcar a rendição formal do Japão na Segunda Guerra Mundial em Pequim.

A dupla acompanhou o presidente chinês, Xi Jinping, em um grande desfile militar no primeiro encontro entre os líderes dos três países desde o início da Guerra Fria.

A viagem de Kim a Pequim ofereceu a ele a primeira chance de se encontrar com Putin e Xi juntos, além de se misturar com mais de duas dezenas de outros líderes nacionais que participaram dos eventos.

Analistas consideram seu encontro sem precedentes ontem com Xi e Putin como uma grande vitória de propaganda para o líder do Estado recluso.

As fotos da mídia estatal mostraram Kim de pé ou caminhando com Putin e Xi lado a lado com um sorriso, e a edição de hoje do jornal estatal Rodong Sinmun destacou predominantemente a visita de Kim.

O paradeiro de Kim permanece incerto hoje.

"Kim Jong Un e o presidente Putin trocaram opiniões sinceras sobre importantes questões internacionais e regionais", disse a KCNA.

Putin "elogiou muito" os soldados norte-coreanos que lutam contra a Ucrânia e disse que as relações entre os dois países são "especiais de confiança, amizade e aliança", acrescentou a KCNA.

A Coreia do Norte enviou soldados, munição de artilharia e mísseis para a Rússia para apoiar Moscou em sua guerra contra a Ucrânia.

A agência de inteligência da Coreia do Sul estimou esta semana que cerca de 2 mil soldados norte-coreanos enviados para lutar pela Rússia foram mortos.

Kim e Putin discutiram em detalhes os planos de longo prazo para a parceria e reafirmaram sua "firme vontade" de elevar as relações bilaterais a um alto nível, de acordo com a KCNA.

Depois que os dois conversaram e saíram da sala, um funcionário de Kim foi visto limpando uma cadeira e uma mesa lateral tocada pelo líder, o que, segundo analistas, faz parte de um conjunto de medidas de segurança para impedir que outros países, mesmo os amigos, tentem obter informações sobre sua saúde.

No ano passado, os dois líderes assinaram um tratado de defesa mútua, que prevê que cada um dos lados ajude o outro em caso de ataque armado.