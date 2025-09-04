Topo

Notícias

Kim Jong-un e Putin trocam elogios e declaram apoio mútuo: 'Relação especial'

Líder norte-coreano Kim Jong Un - KCNA via KNS/AFP
Líder norte-coreano Kim Jong Un Imagem: KCNA via KNS/AFP

04/09/2025 07h47

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, disse que seu país "apoiará totalmente" o Exército da Rússia como um "dever fraterno", e o presidente russo Vladimir Putin chamou os laços dos dois países de "especiais", informou a mídia estatal KCNA hoje.

Kim e Putin tiveram uma reunião ontem à margem das comemorações da China para marcar a rendição formal do Japão na Segunda Guerra Mundial em Pequim.

Relacionadas

Funcionário da Petrobras morre após acidente em plataforma na Coreia do Sul

Corte de R$ 2,2 bilhões em verbas de Harvard é ilegal, decide juíza

Milei enfrenta problemas de segurança em atos partidários

A dupla acompanhou o presidente chinês, Xi Jinping, em um grande desfile militar no primeiro encontro entre os líderes dos três países desde o início da Guerra Fria.

A viagem de Kim a Pequim ofereceu a ele a primeira chance de se encontrar com Putin e Xi juntos, além de se misturar com mais de duas dezenas de outros líderes nacionais que participaram dos eventos.

Analistas consideram seu encontro sem precedentes ontem com Xi e Putin como uma grande vitória de propaganda para o líder do Estado recluso.

As fotos da mídia estatal mostraram Kim de pé ou caminhando com Putin e Xi lado a lado com um sorriso, e a edição de hoje do jornal estatal Rodong Sinmun destacou predominantemente a visita de Kim.

O paradeiro de Kim permanece incerto hoje.

"Kim Jong Un e o presidente Putin trocaram opiniões sinceras sobre importantes questões internacionais e regionais", disse a KCNA.

Putin "elogiou muito" os soldados norte-coreanos que lutam contra a Ucrânia e disse que as relações entre os dois países são "especiais de confiança, amizade e aliança", acrescentou a KCNA.

A Coreia do Norte enviou soldados, munição de artilharia e mísseis para a Rússia para apoiar Moscou em sua guerra contra a Ucrânia.

A agência de inteligência da Coreia do Sul estimou esta semana que cerca de 2 mil soldados norte-coreanos enviados para lutar pela Rússia foram mortos.

Kim e Putin discutiram em detalhes os planos de longo prazo para a parceria e reafirmaram sua "firme vontade" de elevar as relações bilaterais a um alto nível, de acordo com a KCNA.

Depois que os dois conversaram e saíram da sala, um funcionário de Kim foi visto limpando uma cadeira e uma mesa lateral tocada pelo líder, o que, segundo analistas, faz parte de um conjunto de medidas de segurança para impedir que outros países, mesmo os amigos, tentem obter informações sobre sua saúde.

No ano passado, os dois líderes assinaram um tratado de defesa mútua, que prevê que cada um dos lados ajude o outro em caso de ataque armado.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Tensão no Caribe: ação militar cirúrgica dos EUA na Venezuela, intervenção direta ou só intimidação?

Aliados da Ucrânia se reúnem em Paris para pressionar Trump e Rússia

Número de mortos em terremotos no Afeganistão sobe para 2.205, diz governo do Taliban

Impulsionadas por movimentos anti-imigração, bandeiras nacionais proliferam no Reino Unido

Motorista que atropelou multidão em Liverpool se declara inocente

Cade marca sessão extraordinária para julgar BRF-Marfrig nesta sexta-feira

Portugal investiga causas do acidente com Elevador da Glória que matou 17 pessoas

Terremoto no Afeganistão deixou mais de 2.200 mortos, segundo balanço atualizado

Grupo Tortura Nunca Mais teme perda de imóvel para alienação do Estado

Bombardeio israelense empurra mais palestinos para fora de suas casas na Cidade de Gaza

Rodovias de São Paulo têm 39 novos radares instalados; veja os locais