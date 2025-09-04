Topo

Ladrões roubam porcelanas chinesas de museu francês, estimadas em € 6,5 milhões

04/09/2025 10h39

Duas travessas chinesas e um vaso, classificados como "tesouros nacionais", foram roubados na última noite do Museu Nacional Adrien Dubouché, em Limoges, na França. O local abriga uma das mais ricas coleções de porcelanas do mundo.

O prejuízo é estimado em € 6,5 milhões, segundo informou o museu, ao anunciar o roubo na manhã desta quinta-feira (4). Os itens eram "duas travessas particularmente importantes, feitas de porcelana chinesa da fábrica de Jingdezhen, com decoração azul e branca, datadas dos séculos XIV e XV, bem como um vaso, também feito de porcelana chinesa, datado do século XVIII, no valor total de seguro superior a € 6,5 ??milhões", detalhou a instituição.

Os ladrões invadiram o local por volta das 3h15, quebrando uma janela na frente do prédio, indicou à AFP uma fonte que acompanha o caso. Em seguida, eles chegaram à galeria histórica para roubar "três objetos classificados como tesouros nacionais", acrescentou o museu em um comunicado à imprensa. Nenhum dos agentes de segurança presentes ficou ferido, esclarece o texto.

Ladrões fugiram

Segundo a promotora pública de Limoges, Émilie Abrantes, "o alarme foi dado muito rapidamente pelos guardas do museu", mas "apesar da rápida intervenção da polícia, os criminosos já haviam fugido".

"Agradecemos à polícia e às equipes no local, que demonstraram grande profissionalismo", declarou a ministra da Cultura, Rachida Dati, na rede social X.

Segundo o prefeito de Limoges, Émile Roger Lombertie, que visitou o local, não houve "nenhuma falha". "O sistema de segurança funcionou, mas pode precisar ser revisto", disse ele à imprensa. "A criminalidade está aumentando; devemos estar sempre um passo à frente. Todos os principais museus do mundo já tiveram peças roubadas em algum momento. Muito provavelmente, foram colecionadores que deram ordens para roubar essas peças, e eles estão buscado criminosos experientes", salientou.

O Ministério Público abriu um inquérito "em flagrante por furto qualificado de bens culturais expostos em um museu francês, cometido em grupo e com danos" ao local. A Divisão Especializada em Crime Organizado da polícia de Limoges e a Direção Central de Combate ao Tráfico de Bens Culturais estão responsáveis pelas investigações.

"Inquéritos policiais técnicos e científicos estão em andamento, com a análise de imagens de segurança do museu e da cidade", afirmou o Ministério Público, em um comunicado à imprensa.

Acervo renomado

O Museu Nacional Adrien Dubouché, inaugurado em 1900 e reformado em 2012, ostenta em seu site "a coleção pública de porcelana de Limoges mais rica do mundo", uma das mais renomadas do gênero. A instituição também expõe "obras que representam as principais etapas da história da cerâmica, desde a Antiguidade até os dias atuais, representando um acervo de 18 mil peças, das quais 5 mil estão atualmente em exposição".

Dois grandes roubos ocorreram em novembro passado, em plena luz do dia, em museus franceses: cinco caixas de tabaco de colecionadores foram levadas do Museu Cognacq-Jay, em Paris, por quatro pessoas que quebraram a vitrine onde os objetos estavam guardados com machados e tacos de beisebol. O crime ocorreu na presença de visitantes.

No dia seguinte, um tesouro de joias, estimado em € 6 milhões, foi roubado durante um assalto à mão armada a um museu de arte sacra em Saône-et-Loire.

(Com AFP)

