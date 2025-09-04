Kotscho: Motta posa de esfinge, mas anistia avança sob comando de Tarcísio

Hugo Motta (Republicanos-PB) perdeu autoridade e se mantém passivo enquanto a pauta da anistia para os envolvidos na trama golpista avança sob o comando de Tarcísio de Freitas, avaliou o colunista Ricardo Kotscho no UOL News - 2ª edição. Para ele, Motta se tornou um "ex-presidente em exercício" da Câmara.

O debate sobre anistia ocorre em meio ao julgamento de Jair Bolsonaro e aliados no STF, com o Congresso articulando uma manobra para livrar réus de punição, mas manter Bolsonaro inelegível. O governo e o Supremo reagem com críticas, e o clima em Brasília é de tensão e impunidade.

[Motta] É uma esfinge. Desde que houve o motim dos bolsonaristas na Câmara, ele perdeu completamente a autoridade. É um ex-presidente em exercício. Tudo ele joga para o colégio de líderes. Ele não decide nada, não sabe de nada. É tudo muito estranho.

Em Brasília, pelo que acompanhei no noticiário hoje, é como se o julgamento dos golpistas já tivesse terminado. Só se fala em anistia ampla geral e irrestrita até para o Eduardo Bolsonaro, que nem foi denunciado. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

A articulação política busca mudar a lei penal, anulando crimes contra a democracia e a soberania, estratégia que pode beneficiar aliados do ex-presidente e fortalecer Tarcísio para 2026.

A receita é simples: mudar a lei penal, cancelando os crimes contra a democracia e a soberania. Motta continuou posando de esfinge, mas na Câmara a anistia avançou, agora sob comando do Tarcísio. Ele continuou esperando o julgamento acabar, com o resultado já esperado de condenação, para logo em seguida anular o que era e deixaria de ser crime, e todos os réus declarados inocentes.

Nos Estados Unidos, Eduardo se animou todo sobre o novo papel de Tarcísio: 'Quem estiver no barco da anistia, estamos juntos'. Moraes foi acionado para apurar se Tarcísio tenta obstruir a Justiça ao articular a anistia. Para Sóstenes [Cavalcante], líder do PL, o perdão é desde o inquérito das fake news em 2019 e anular a condenação de Bolsonaro até no TSE. É isso que temos para hoje. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: