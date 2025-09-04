Topo

Josias: 'Lula faz campanha eleitoral fora de época com Vale Gás'

04/09/2025

Lula antecipou o tom eleitoral ao lançar o novo Vale Gás, avaliou Josias de Souza no UOL. O colunista vê a medida, com orçamento de R$ 5,1 bi para 2026 e foco em 15,5 milhões de famílias, como peça central da estratégia do presidente para a reeleição.

O programa amplia o antigo Auxílio Gás, permitindo retirada gratuita de botijões por famílias de baixa renda. O anúncio, às vésperas do ano eleitoral, reforça a aposta do governo em ampliar sua base de apoio.

Sem dúvida, a agenda do Lula passou a ser feita 100% de política. Às vezes até se confunde com um aspecto de politicagem. O presidente tinha se equipado para anunciar agora, nesse segundo semestre desse ano pré-eleitoral, uma série de iniciativas que ele presume lhe renderão votos no ano que vem. Um deles era esse Vale Gás, que embora já existisse, foi remodelado pelo governo.Josias de Souza, colunista

Há uma outra iniciativa que é um crédito para reformar moradias populares, auxílio para motoboy e motoristas de aplicativos trocarem os seus veículos, então tudo isso dá um contorno populista à campanha que o Lula já começou a fazer.Josias de Souza, colunista

Josias ressalta que Lula está transformando o Planalto em palanque e alerta para possíveis riscos jurídicos.

É preciso que o presidente tenha uma certa moderação, porque isso daqui é uma campanha, claramente uma campanha eleitoral fora de época.Josias de Souza, colunista

Daqui a pouco vão aparecer as representações junto à Justiça Eleitoral. Não costumam dar em nada. Quando dá em alguma coisa, é uma multa, que acaba estimulando o delito. Mas, claramente, o presidente está começando a transgredir a legislação eleitoral.Josias de Souza, colunista

