Josias: 'Decisão do BC sobre banco Master é acertada, mas insuficiente'

A decisão do Banco Central de vetar a compra do Banco Master pelo BRB (Banco de Brasília) foi correta, mas pode não ser suficiente diante dos riscos e inconsistências detectados na operação, avaliou o colunista do UOL Josias de Souza, no UOL News. Para ele, o caso revela fragilidades no modelo de negócios do Master e levanta dúvidas sobre a atuação do BC.
A transação previa que o BRB compraria 58% do capital do Master, sem assumir o controle do banco, que seguiria nas mãos dos antigos donos. O negócio gerou desconfiança no mercado, especialmente por excluir R$ 23 bilhões em ativos de baixa liquidez.
O Banco Central passa a impressão, Fabíola, de que está sempre um passo atrás em relação a esse banco Master, que é um banco cujo controlador, Daniel Vorcaro, é muito bem relacionado politicamente, contratou pessoas muito próximas do PT, já esteve até com o Lula. Evidentemente a decisão do Banco Central foi acertada. O Banco de Brasília resolveu pagar R$ 2 bilhões por 58% do Master e ainda deixava o controle nas mãos dos atuais donos. E ficou muito claro que algo de muito inconsistente havia nessa operação.Josias de Souza
O Banco Central, então, começou a analisar a operação, mas fez isso com enorme atraso, porque o banco Master já estava perambulando pela conjuntura numa situação muito suspeita. Quando o Banco de Brasília se dispôs a pagar tanto por um pedaço do Banco Master e mantendo a instituição sob controle do Vorcaro, aí acenderam todas as luzes e no próprio Banco Central alguns diretores opinaram em discussões internas sobre a conveniência de intervir no Master, uma intervenção do Banco Central no Master.Josias de Souza
Segundo Josias, houve discussão interna no BC sobre uma possível intervenção direta no Master, mas a opção foi apenas vetar a operação, o que, para parte dos diretores, pode ser pouco diante da gravidade do caso.
Evidentemente acerta o Banco Central, mas a dúvida que permanece no mercado é se não é pouco, se não é o caso de realmente levar adiante uma intervenção no banco Master, não apenas anular a operação. Mas esta me parece uma decisão, como disse, embora acertada, é insuficiente para resolver o problema.Josias de Souza
O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.
Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.
Veja a íntegra do programa: