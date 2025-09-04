Japão e EUA estão próximos de acordo para colocar em vigor tarifas automotivas mais baixas, diz fonte

Por Tamiyuki Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O Japão e os Estados Unidos estão nos estágios finais das negociações para implementar tarifas mais baixas sobre as importações de automóveis japoneses dentro de 10 a 14 dias após a emissão de um decreto presidencial dos EUA, disse uma fonte do governo japonês à Reuters nesta quinta-feira.

Isso significa que a redução das tarifas norte-americanas sobre os carros japoneses, dos atuais 27,5% para 15%, deverá entrar em vigor até o final deste mês, disse a fonte, que não quis ser identificada porque o assunto é confidencial.

A data exata a ser especificada no decreto ainda está em discussão, disse a fonte, acrescentando que a decisão final caberá ao presidente dos EUA, Donald Trump.

A embaixada dos EUA em Tóquio não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O governo japonês não quis comentar.

Em julho, os Estados Unidos concordaram em reduzir as tarifas sobre as importações de automóveis japoneses, mas o momento ainda não está claro, pois Trump ainda não assinou um decreto.

O principal negociador comercial do Japão, Ryosei Akazawa, foi a Washington nesta quinta-feira para pressionar os Estados Unidos a emitir o decreto.

Espera-se também que o decreto inclua cláusulas segundo as quais a taxa de 15% acordada em julho não seria aplicada às importações japonesas sujeitas a tarifas mais altas, enquanto os itens anteriormente sujeitos a tarifas inferiores a 15% seriam ajustados para 15%, disse a fonte.

Os dois governos estão trabalhando para incluir no decreto algum contexto sobre o acordo tarifário, incluindo os planos do Japão de expandir as importações de arroz dos EUA e as compras de aeronaves fabricadas nos EUA, de acordo com a fonte.

Uma declaração conjunta descrevendo o acordo de julho e um memorando esclarecendo as regras para o pacote de investimentos planejado pelo Japão, no valor de US$550 bilhões, com destino aos EUA, também deverão ser emitidos juntamente com o decreto.

"As negociações estão agora em sua fase final", disse a fonte. "Assim que o ministro Akazawa chegar a Washington, o objetivo é que o decreto seja emitido rapidamente. Em seguida, passaremos a formular planos para executar projetos de investimento", disse.